Görenler Hayran Kalıyor! Tam 12 Bin Yıllık...
Görenler hayran kalıyor! Tam 12 bin yıllık...
-
Diyarbakır'da insanlık tarihine ışık tutan Çayönü Höyüğü ve Hilar Mağaraları, binlerce yıllık geçmişiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Yerleşik hayatın başladığı yerlerden biri olarak bilinen bölge havadan görüntülendi.
-
İnsanlık tarihinin ilk olarak toplu ve düzenli bir şekilde yerleşik hayata geçtikleri Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor.
-
İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan, Diyarbakır'ın turistik alanda önemli bir konumuna sahip olan Çayönü Höyüğü ve Hilar Mağaraları, Sesverenpınar Köyü'nde bulunuyor.
-
Arkeolojik kazılar sırasında, Cilalı Taş Devri'ne ait önemli bulgulara rastlanılırken, kimi zaman da bölgede ilk tarım ve hayvancılığın yapıldığına dair kalıntılara ulaşıldı. Tarihi mekan, ziyaretçilerini de ağırlıyor.
-
-
-
-
-