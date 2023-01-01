Türkiye'de Yılın Otomobili Belli Oldu
Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından bu yıl 8?nci kez gerçekleştirilen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasında kazanan model belli oldu.
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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan ?Türkiye?de Yılın Otomobili 2023? yarışmasının birincisi belli oldu. 33 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller ?tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı? kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.
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OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3580 puan alan Nissan X-Trail birinciliğe uzandı.
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NİSSAN X-TRAİL Birinci seçilen Nissan X-Trail ?Yılın Otomobili? logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.
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HANGİ OTOMOBİL KAÇ PUAN ALDI? 2. Peugeot 408 3550 puan Peugeot 408 ayrıca ?Yılın Tasarımı? kategorisi ödülünü de almayı başardı.
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PEUGEOT 408
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3. TOYOTA COROLLA CROSS 3. Toyota Corolla Cross 2270 puan
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3. TOYOTA COROLLA CROSS
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4. OPEL ASTRA 4. Opel Astra 2140 puan
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4. OPEL ASTRA
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5. HYUNDAİ IONIQ 5 5. Hyundai IONIQ 5 1550 puan
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5. HYUNDAİ IONIQ 5
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6. DACİA JOGGER 6. Dacia Jogger 1490 puan
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6. DACİA JOGGER ?Yılın Basın Lansmanı? ödülünü Iğdır ve Kars?ta düzenlenen Dacia Jogger lansmanı aldı.
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Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu - 14 7. BMW X1 7. BMW X1 1420 puan
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7. BMW X1 ?Yılın İnovasyonu? ödülü ?arka koltuk ekran deneyimi? ile BMW 7 serisine verildi.