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Türkiye'de Yılın Otomobili Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından bu yıl 8?nci kez gerçekleştirilen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasında kazanan model belli oldu.

  1. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan ?Türkiye?de Yılın Otomobili 2023? yarışmasının birincisi belli oldu. 33 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller ?tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı? kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan ?Türkiye?de Yılın Otomobili 2023? yarışmasının birincisi belli oldu. 33 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller ?tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı? kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

  2. OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3580 puan alan Nissan X-Trail birinciliğe uzandı.

    OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3580 puan alan Nissan X-Trail birinciliğe uzandı.

  3. NİSSAN X-TRAİL Birinci seçilen Nissan X-Trail ?Yılın Otomobili? logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

    NİSSAN X-TRAİL Birinci seçilen Nissan X-Trail ?Yılın Otomobili? logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

  4. HANGİ OTOMOBİL KAÇ PUAN ALDI? 2. Peugeot 408 3550 puan Peugeot 408 ayrıca ?Yılın Tasarımı? kategorisi ödülünü de almayı başardı.

    HANGİ OTOMOBİL KAÇ PUAN ALDI? 2. Peugeot 408 3550 puan Peugeot 408 ayrıca ?Yılın Tasarımı? kategorisi ödülünü de almayı başardı.

  5. PEUGEOT 408

    PEUGEOT 408

  6. 3. TOYOTA COROLLA CROSS 3. Toyota Corolla Cross 2270 puan

    3. TOYOTA COROLLA CROSS 3. Toyota Corolla Cross 2270 puan

  7. 3. TOYOTA COROLLA CROSS

    3. TOYOTA COROLLA CROSS

  8. 4. OPEL ASTRA 4. Opel Astra 2140 puan

    4. OPEL ASTRA 4. Opel Astra 2140 puan

  9. 4. OPEL ASTRA

    4. OPEL ASTRA

  10. 5. HYUNDAİ IONIQ 5 5. Hyundai IONIQ 5 1550 puan

    5. HYUNDAİ IONIQ 5 5. Hyundai IONIQ 5 1550 puan

  11. 5. HYUNDAİ IONIQ 5

    5. HYUNDAİ IONIQ 5

  12. 6. DACİA JOGGER 6. Dacia Jogger 1490 puan

    6. DACİA JOGGER 6. Dacia Jogger 1490 puan

  13. 6. DACİA JOGGER ?Yılın Basın Lansmanı? ödülünü Iğdır ve Kars?ta düzenlenen Dacia Jogger lansmanı aldı.

    6. DACİA JOGGER ?Yılın Basın Lansmanı? ödülünü Iğdır ve Kars?ta düzenlenen Dacia Jogger lansmanı aldı.

  14. Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu - 14 7. BMW X1 7. BMW X1 1420 puan

    Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu - 14 7. BMW X1 7. BMW X1 1420 puan

  15. 7. BMW X1 ?Yılın İnovasyonu? ödülü ?arka koltuk ekran deneyimi? ile BMW 7 serisine verildi.

    7. BMW X1 ?Yılın İnovasyonu? ödülü ?arka koltuk ekran deneyimi? ile BMW 7 serisine verildi.