Ölümsüzlük Bitkisi Olarak Biliniyor!

Amarant ekildiğinde gübre, çapa ve en önemlisi su istemiyor. Hiçbir masrafı yok. Sadece tohumu toprağa serpiyorsunuz, o şekilde yetişiyor. Yapılan işlem sadece bu kadar. Ondan sonra kendi kendine yetişerek 60'ncı günde çiçekleri açmaya başlıyor, 30 gün içinde olgunluğa erişiyor ve 90 ila 100 gün arasında da biçimi yapılıyor. Amarant bitkisini gıda olarak tüketebiliyorsunuz. Yapraklarından salata ve yemek şeklinde tüketilebilirken, çayı içim olarak muhteşem oluyor. Şeker hastalığına faydalı olduğunu tez çalışmalarında gözlemledik. Biz memnunuz, umarım tüm Türkiye bu bitkiyi eker" dedi.