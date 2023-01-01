İşte Ünlülerin Bayram Sahne Ücretler!İ

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ünlülerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli oldu. Her sene Kurban Bayramı'nı sahnede geçiren ünlüler arasında en yüksek fiyatı alacak olan isim Hadise oldu. İşte aralarında birçok ismin yer aldığı Kurban Bayramı'nda sahne alacak ünlülerin alacağı ücret tarifesi...