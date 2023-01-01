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Büyükşehir'den Tiyatroya Mekânsal Destek

Bursa tiyatrosu modern bir sahne daha kazanıyor

  1. Bursa?da ulusal ve uluslararası festivallerin yanında Şehir Tiyatrosu oyunlarıyla Bursalıları tiyatro ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bakımsızlık yüzünden ihtiyacı karşılayamayan Bursa Kültür Sanat Derneği?ne tahsisli sahneyi, modernize ederek, tüm özel tiyatroların kullanımına açacak. Harabe haldeki salonun depoya dönüştürüleceği iddiaları gerçeği yansıtmazken, sahne yenilendikten sonra kentteki tüm tiyatro grupları tarafından kullanılabilecek.

    Bursa?da ulusal ve uluslararası festivallerin yanında Şehir Tiyatrosu oyunlarıyla Bursalıları tiyatro ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bakımsızlık yüzünden ihtiyacı karşılayamayan Bursa Kültür Sanat Derneği?ne tahsisli sahneyi, modernize ederek, tüm özel tiyatroların kullanımına açacak. Harabe haldeki salonun depoya dönüştürüleceği iddiaları gerçeği yansıtmazken, sahne yenilendikten sonra kentteki tüm tiyatro grupları tarafından kullanılabilecek.

  2. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte sanata ve sanatçıya değer katan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi?nin Heykel?deki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasının alt katında bulunan ve 12 yıldır Bursa Kültür Sanat Derneği?ne tahsisli olan tiyatro sahnesinin modernize edilerek, kentteki tüm tiyatro gruplarına açılması için düğmeye basıldı. Yıllardır dernek tarafından kullanılan ve bakımsızlık yüzünden neredeyse kullanılamaz hale gelen salondan, derneğin tahliyesi gerçekleştirildi. Gerekli bakımları yapmayıp, salonun neredeyse harabe haline gelmesine yol açan ilgili dernek yönetimi, sahnenin ?depoya dönüştürüleceği? iddialarıyla algı oluşturmaya çalıştırırken, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aksine sahne modernize edilip, yeniden Bursa tiyatrosunun hizmetine sunulacak. Sahne bundan sonra tamamen Büyükşehir Belediyesi kontrolünde olacağı için hem tüm tiyatro gruplarının kullanımı için hakkaniyetli bir yöntem uygulanacak hem de kültür sanat adına çalışma yapmak isteyen herkesin sahneden yararlanması sağlanacak.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte sanata ve sanatçıya değer katan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi?nin Heykel?deki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasının alt katında bulunan ve 12 yıldır Bursa Kültür Sanat Derneği?ne tahsisli olan tiyatro sahnesinin modernize edilerek, kentteki tüm tiyatro gruplarına açılması için düğmeye basıldı. Yıllardır dernek tarafından kullanılan ve bakımsızlık yüzünden neredeyse kullanılamaz hale gelen salondan, derneğin tahliyesi gerçekleştirildi. Gerekli bakımları yapmayıp, salonun neredeyse harabe haline gelmesine yol açan ilgili dernek yönetimi, sahnenin ?depoya dönüştürüleceği? iddialarıyla algı oluşturmaya çalıştırırken, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aksine sahne modernize edilip, yeniden Bursa tiyatrosunun hizmetine sunulacak. Sahne bundan sonra tamamen Büyükşehir Belediyesi kontrolünde olacağı için hem tüm tiyatro gruplarının kullanımı için hakkaniyetli bir yöntem uygulanacak hem de kültür sanat adına çalışma yapmak isteyen herkesin sahneden yararlanması sağlanacak.

  3. ?Bu nasıl düşmanlık?<br> Öte yandan sahneyi yıllardır kullanıp, bakımsız hale getiren ve tahliye edildikten sonra da Büyükşehir Belediyesi?ni ?sanat düşmanlığı? ile suçlayan Bursa Kültür Sanat Derneği?ne en net cevap Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?tan geldi. Sanatın her dalında önemli aktiviteler hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, sadece tiyatro başlığından verdiği örneklerle sanata ve sanatçıya nasıl sahip çıktıklarını anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak 26 yıldır Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivaline imza attıklarını kaydeden Başkan Aktaş, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi işbirliğiyle iki yıldır da Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali düzenlediklerini söyledi. Özellikle pandemi sürecinde işleri tamamen durma noktasına gelen tiyatrocular başta olmak üzere tüm sokak sanatçılarına nefes olduklarını ve Sokak Sanatçıları Festivali?ni de hayata geçirip, sanatçılara ekonomik destek sağladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, ?Tüm bunları bilerek, hatta bu etkinliklerden yararlanarak bizi sanat düşmanı olmakla suçlamak gerçekten vicdansızlık. Büyükşehir olarak bugüne kadar hep sanatın ve sanatçının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Söz konusu sahnenin de depo yapılmak üzere boşaltıldığı iddiaları tamamen gerçek dışı. Mevcut haliyle bırakın sanat yapmayı burada sağlıklı bir şekilde oturmak bile mümkün değil. Tiyatro severlerin hiç kuşkusu olmasın. Burayı Bursa?nın en modern sahnelerinden biri haline getireceğiz? diye konuştu.

    ?Bu nasıl düşmanlık?
    Öte yandan sahneyi yıllardır kullanıp, bakımsız hale getiren ve tahliye edildikten sonra da Büyükşehir Belediyesi?ni ?sanat düşmanlığı? ile suçlayan Bursa Kültür Sanat Derneği?ne en net cevap Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?tan geldi. Sanatın her dalında önemli aktiviteler hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, sadece tiyatro başlığından verdiği örneklerle sanata ve sanatçıya nasıl sahip çıktıklarını anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak 26 yıldır Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivaline imza attıklarını kaydeden Başkan Aktaş, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi işbirliğiyle iki yıldır da Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali düzenlediklerini söyledi. Özellikle pandemi sürecinde işleri tamamen durma noktasına gelen tiyatrocular başta olmak üzere tüm sokak sanatçılarına nefes olduklarını ve Sokak Sanatçıları Festivali?ni de hayata geçirip, sanatçılara ekonomik destek sağladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, ?Tüm bunları bilerek, hatta bu etkinliklerden yararlanarak bizi sanat düşmanı olmakla suçlamak gerçekten vicdansızlık. Büyükşehir olarak bugüne kadar hep sanatın ve sanatçının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Söz konusu sahnenin de depo yapılmak üzere boşaltıldığı iddiaları tamamen gerçek dışı. Mevcut haliyle bırakın sanat yapmayı burada sağlıklı bir şekilde oturmak bile mümkün değil. Tiyatro severlerin hiç kuşkusu olmasın. Burayı Bursa?nın en modern sahnelerinden biri haline getireceğiz? diye konuştu.