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Tarımı Şehir Adına Bir Güç Haline Getirmeliyiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ufak tefek desteklerle, algılarla işi götürmek yerine, tarımı ekonomik katma değere dönüştürecek sonuç odaklı çalışmak gerektiğini söyledi.

  1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ufak tefek desteklerle, algılarla işi götürmek yerine, tarımı ekonomik katma değere dönüştürecek sonuç odaklı çalışmak gerektiğini söyledi. Başkan Aktaş, ?Bizim tarımı şehir adına bir güç haline döndürmemiz lazım. Bunu el birliğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum? dedi.

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ufak tefek desteklerle, algılarla işi götürmek yerine, tarımı ekonomik katma değere dönüştürecek sonuç odaklı çalışmak gerektiğini söyledi. Başkan Aktaş, ?Bizim tarımı şehir adına bir güç haline döndürmemiz lazım. Bunu el birliğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum? dedi.

  2. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımda verimin artırılması amacıyla sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ilki geçtiğimiz yapılan ?Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli?nin ikincisi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu?nda gerçekleştirildi. İlgili kamu kurumları, akademisyenler, ziraat odaları, kooperatifler ve çiftçilerin de katıldığı panelin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa?nın tarımla alakalı müthiş bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımda verimin artırılması amacıyla sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ilki geçtiğimiz yapılan ?Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli?nin ikincisi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu?nda gerçekleştirildi. İlgili kamu kurumları, akademisyenler, ziraat odaları, kooperatifler ve çiftçilerin de katıldığı panelin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa?nın tarımla alakalı müthiş bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

  3. Babadan kalma usulleri bırakmalıyız<br> Bursa?nın genelde sanayi merkezli düşünülen bir şehir olduğunu, otomotiv, tekstil, makine sanayii gibi alanların öne çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Ama bu tarımla alakalı güçlü bir altyapımız olmadığı anlamına gelmez. Dünyada tarımla alakalı ciddi bir potansiyel var. Pandemi gösterdi ki tarım olmazsa olmaz konularda biri. Her şeyi bırakabiliriz ama yemeyi içmeyi ihmal edemeyiz. Yeme içme belki bu işin küçük bir kısmı ama bu işin başka aşamaları var. Ürünün hasadını kayıpsız yapmak, ambalajlamak, nakletmek, pazarlamak, satış sonrası hizmet başlı başına bir iş. İyi niyetle, gayretle yapılmış çalışmalar var. Her yıl artan trendimiz var. Bizim artık bundan sonraki süreci daha kurumsal çatı altında devam ettirmemiz gerekli. Yapabileceğiz çok şeyler var. Beni kaygılandıran maalesef tarıma bakış açımız. Tarımla ilgilenmek demek, köylülük demek gibi bir algı var. Sanki geri kalmışlık, 3 - 4 sınıf vatandaş gibi algımız var. Rahmetli Atatürk ?köylü milletin efendisi? demiş. Ama artık babadan kalma usullerle üretim yapmaktan ziyade büyük ölçekli, bilimsel verilerle, donelerle bu işleri yapmak, üretmek, ambalajlamak ve pazarlamak zorundayız? diye konuştu.

    Babadan kalma usulleri bırakmalıyız
    Bursa?nın genelde sanayi merkezli düşünülen bir şehir olduğunu, otomotiv, tekstil, makine sanayii gibi alanların öne çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Ama bu tarımla alakalı güçlü bir altyapımız olmadığı anlamına gelmez. Dünyada tarımla alakalı ciddi bir potansiyel var. Pandemi gösterdi ki tarım olmazsa olmaz konularda biri. Her şeyi bırakabiliriz ama yemeyi içmeyi ihmal edemeyiz. Yeme içme belki bu işin küçük bir kısmı ama bu işin başka aşamaları var. Ürünün hasadını kayıpsız yapmak, ambalajlamak, nakletmek, pazarlamak, satış sonrası hizmet başlı başına bir iş. İyi niyetle, gayretle yapılmış çalışmalar var. Her yıl artan trendimiz var. Bizim artık bundan sonraki süreci daha kurumsal çatı altında devam ettirmemiz gerekli. Yapabileceğiz çok şeyler var. Beni kaygılandıran maalesef tarıma bakış açımız. Tarımla ilgilenmek demek, köylülük demek gibi bir algı var. Sanki geri kalmışlık, 3 - 4 sınıf vatandaş gibi algımız var. Rahmetli Atatürk ?köylü milletin efendisi? demiş. Ama artık babadan kalma usullerle üretim yapmaktan ziyade büyük ölçekli, bilimsel verilerle, donelerle bu işleri yapmak, üretmek, ambalajlamak ve pazarlamak zorundayız? diye konuştu.

  4. Katma değere dönüşmeli<br> Büyükşehir bünyesindeki Tarım A.Ş. ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı vasıtasıyla kırsal kalkınma için önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, ?Beni yanlış anlamayın ama ufak tefek desteklerle, algılarla işi götürmek yerine sonuç odaklı olalım. Yaptığımız desteklerin ekonomik olarak katma değere dönüşmesi lazım. Bizim tarımı finanse etmek, desteklemek, tarımla alakalı birlikteliği sağlamak gibi bir hedefimiz, hayalimiz var. Azar azar dağıtmak yerine bunu daha ileriye taşıyacak, altyapısını daha güçlü tutacak, bu şehre ekonomik katma değer sağlayacak projelere, konulara, kişilere destek verelim. A partili B partili önemli değil. Şu ilçede olmuş, bu ilçede olmuş önemli değil. Mesele daha iyi şeyler yapabilmek. Bizim tarımı şehir adına bir güç haline döndürmemiz lazım. El birliğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum? diye konuştu.

    Katma değere dönüşmeli
    Büyükşehir bünyesindeki Tarım A.Ş. ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı vasıtasıyla kırsal kalkınma için önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, ?Beni yanlış anlamayın ama ufak tefek desteklerle, algılarla işi götürmek yerine sonuç odaklı olalım. Yaptığımız desteklerin ekonomik olarak katma değere dönüşmesi lazım. Bizim tarımı finanse etmek, desteklemek, tarımla alakalı birlikteliği sağlamak gibi bir hedefimiz, hayalimiz var. Azar azar dağıtmak yerine bunu daha ileriye taşıyacak, altyapısını daha güçlü tutacak, bu şehre ekonomik katma değer sağlayacak projelere, konulara, kişilere destek verelim. A partili B partili önemli değil. Şu ilçede olmuş, bu ilçede olmuş önemli değil. Mesele daha iyi şeyler yapabilmek. Bizim tarımı şehir adına bir güç haline döndürmemiz lazım. El birliğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum? diye konuştu.

  5. Verimli üretim<br> Panelin açılış töreninde söz alan Tarım İl Müdürü Hamit Aygül ise nüfus bakımından Türkiye?nin 4?üncü büyük şehri olan Bursa?nın tarımsal üretim konusunda ülkenin sayılı şehirlerinden olduğunu vurguladı. Bursa?nın toplam tarım alanları bakımından Türkiye?de 34?üncü sırada yer aldığını ifade eden Aygül, ?Ancak bitkisel üretim yönünden baktığımızda Türkiye?de 6?nci sıradayız. Yani oldukça verimli bir tarımsal üretimimiz var. Bunda çiftçilerimiz, kooperatiflerimiz, birliklerimiz, tarım kuruluşlarımız ve Büyükşehir Belediyemizin de büyük desteği var. Ben bu işbirliği ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum? dedi.

    Verimli üretim
    Panelin açılış töreninde söz alan Tarım İl Müdürü Hamit Aygül ise nüfus bakımından Türkiye?nin 4?üncü büyük şehri olan Bursa?nın tarımsal üretim konusunda ülkenin sayılı şehirlerinden olduğunu vurguladı. Bursa?nın toplam tarım alanları bakımından Türkiye?de 34?üncü sırada yer aldığını ifade eden Aygül, ?Ancak bitkisel üretim yönünden baktığımızda Türkiye?de 6?nci sıradayız. Yani oldukça verimli bir tarımsal üretimimiz var. Bunda çiftçilerimiz, kooperatiflerimiz, birliklerimiz, tarım kuruluşlarımız ve Büyükşehir Belediyemizin de büyük desteği var. Ben bu işbirliği ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum? dedi.

  6. Program, açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Hasan Vural?ın yaptığı panelle devam etti. Panelde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, sektör temsilcilerine tarımsal kredi, hibe destekleri, doğru tarım uygulamaları ve tarım sigortaları konularında sunum yaptı.

    Program, açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Hasan Vural?ın yaptığı panelle devam etti. Panelde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, sektör temsilcilerine tarımsal kredi, hibe destekleri, doğru tarım uygulamaları ve tarım sigortaları konularında sunum yaptı.

  7. Başkan Aktaş, günün anısına panelistlere teşekkür plaketi verdi.

    Başkan Aktaş, günün anısına panelistlere teşekkür plaketi verdi.