Tarımı Şehir Adına Bir Güç Haline Getirmeliyiz

Babadan kalma usulleri bırakmalıyız

Bursa?nın genelde sanayi merkezli düşünülen bir şehir olduğunu, otomotiv, tekstil, makine sanayii gibi alanların öne çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Ama bu tarımla alakalı güçlü bir altyapımız olmadığı anlamına gelmez. Dünyada tarımla alakalı ciddi bir potansiyel var. Pandemi gösterdi ki tarım olmazsa olmaz konularda biri. Her şeyi bırakabiliriz ama yemeyi içmeyi ihmal edemeyiz. Yeme içme belki bu işin küçük bir kısmı ama bu işin başka aşamaları var. Ürünün hasadını kayıpsız yapmak, ambalajlamak, nakletmek, pazarlamak, satış sonrası hizmet başlı başına bir iş. İyi niyetle, gayretle yapılmış çalışmalar var. Her yıl artan trendimiz var. Bizim artık bundan sonraki süreci daha kurumsal çatı altında devam ettirmemiz gerekli. Yapabileceğiz çok şeyler var. Beni kaygılandıran maalesef tarıma bakış açımız. Tarımla ilgilenmek demek, köylülük demek gibi bir algı var. Sanki geri kalmışlık, 3 - 4 sınıf vatandaş gibi algımız var. Rahmetli Atatürk ?köylü milletin efendisi? demiş. Ama artık babadan kalma usullerle üretim yapmaktan ziyade büyük ölçekli, bilimsel verilerle, donelerle bu işleri yapmak, üretmek, ambalajlamak ve pazarlamak zorundayız? diye konuştu.