500 Yıllık Çarşı Restore Edildi
Midyat'ın 500 yıllık çarşısı restore edildi
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Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan "dinler ve diller şehri" olarak anılan kentin Mardin'in Midyat ilçesi turistlerin de tercih ettiği bir gezi rotası.
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Burada yüzyıllardır Müslüman, Hristiyan ve Ezidi inançlarına mensup insanlar beraber yaşıyor.
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İlçeyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
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Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında Akçakaya, Işıklar ve Ortaçarşı mahallelerinde sokak aksında bulunan cephelerde geleneksel dokuya aykırı duvar, sıva, derz, doğramalar sökülüp, yerine kent dokusuna ve restorasyon projesine uygun duvar, derz ve doğramalar yapılıyor.
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Çalışmaların ilk etabında, Işıklar Mahallesi'ndeki 500 yıllık çarşıda iş yerlerinin estetik görünümlü dış kapıları monte edildi.
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Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekilde yürütülen çalışmalarda, 15 bin metrekare cephe iyileştirmesi ve 5 kilometrelik alanda sokak sağlıklaştırması yapıldı.
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