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Masterchef All Star Ana Kadroya Giren İlk 5 Yarışmacı!

MasterChef All Star ana kadroya giren ilk 5 yarışmacı!

  1. TV8 ekranlarında MasterChef All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ana kadronun ilk dört yarışmacısı geçtiğimiz günlerde seçilmişti. 18 Haziran Pazar akşamı 2018-19 yıllarından oluşan ilk grubun son oyunu gerçekleşti. Bu gruptan balkona çıkan 5'inci yarışmacı ile birlikte mücadele ikinci grupla kaldığı yerden devam edecek. İşte, MasterChef ana kadro yarışmacıları...

    TV8 ekranlarında MasterChef All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ana kadronun ilk dört yarışmacısı geçtiğimiz günlerde seçilmişti. 18 Haziran Pazar akşamı 2018-19 yıllarından oluşan ilk grubun son oyunu gerçekleşti. Bu gruptan balkona çıkan 5'inci yarışmacı ile birlikte mücadele ikinci grupla kaldığı yerden devam edecek. İşte, MasterChef ana kadro yarışmacıları...

  2. Lezzet yarışması MasterChef All Star'da her hafta bir gruptan ana kadro için beş isim seçiliyor. Sezonun ilk grubu 2018-2019 yıllarında yarışan isimler oldu. Bu yarışmacı adaylarının arasından sonuncu yani 5'inci ana kadro üyesi 18 Haziran Pazar akşamı seçilmiş oldu.

    Lezzet yarışması MasterChef All Star'da her hafta bir gruptan ana kadro için beş isim seçiliyor. Sezonun ilk grubu 2018-2019 yıllarında yarışan isimler oldu. Bu yarışmacı adaylarının arasından sonuncu yani 5'inci ana kadro üyesi 18 Haziran Pazar akşamı seçilmiş oldu.

  3. MasterChef jürisi, ilk olarak All Star yarışmacı adaylarından Adana'ya özgü taş kadayıfı 40 dakikada yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmesi sonrasında en başarılı olan Rıfat, Batuhan, Mustafa ve Hakan ikinci tura çıktı. <BR> Günün ikinci tabağı yaratıcılık oluyor. Yaratıcılıkta yarışmacılara sunulan ürünler beyin ve garam masala oldu. Adaylara 45 dakika süre verildi.

    MasterChef jürisi, ilk olarak All Star yarışmacı adaylarından Adana'ya özgü taş kadayıfı 40 dakikada yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmesi sonrasında en başarılı olan Rıfat, Batuhan, Mustafa ve Hakan ikinci tura çıktı.
    Günün ikinci tabağı yaratıcılık oluyor. Yaratıcılıkta yarışmacılara sunulan ürünler beyin ve garam masala oldu. Adaylara 45 dakika süre verildi.

  4. Tabaklar tadım sonrası değerlendirildi ve ana kadro hayallerine veda eden ilk isim Batuhan oldu. İkinci olarak Hakan ana kadroya katılmayı kıl payı kaybetti. Mustafa ile Rıfat son ikiye kaldı. 2018-19 grubundan son olarak ana kadroya giren yarışmacı Rıfat oldu.

    Tabaklar tadım sonrası değerlendirildi ve ana kadro hayallerine veda eden ilk isim Batuhan oldu. İkinci olarak Hakan ana kadroya katılmayı kıl payı kaybetti. Mustafa ile Rıfat son ikiye kaldı. 2018-19 grubundan son olarak ana kadroya giren yarışmacı Rıfat oldu.

  5. Sezonun ana kadroya giren ilk yarışmacıları belli oldu. Bu isimler: Güzide, Suna, Eda, Batuhan ve Rıfat.

    Sezonun ana kadroya giren ilk yarışmacıları belli oldu. Bu isimler: Güzide, Suna, Eda, Batuhan ve Rıfat.