Lezzet yarışması MasterChef All Star'da her hafta bir gruptan ana kadro için beş isim seçiliyor. Sezonun ilk grubu 2018-2019 yıllarında yarışan isimler oldu. Bu yarışmacı adaylarının arasından sonuncu yani 5'inci ana kadro üyesi 18 Haziran Pazar akşamı seçilmiş oldu.