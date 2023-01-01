Ödediği Ücrete İsyan Etti!
Hizmet bedeli tutarını görünce küplere bindi
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Tatil için Bodrum'a giden Demet Akalın lüks bir restoranda yemek yedi. Gelen hesap sonucu ödediği 'hizmet bedeli' tutarına ise isyan etti. "Kazıklanacağız da bu kadara değil" diyen Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çeken şarkıcı Demet Akalın, tatil için Bodrum'u tercih etti.
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Sık sık paylaşımda bulunan Akalın, son yaptığı paylaşımla gündem oldu.
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Bir restoranda yediği yemeğe 5.652 TL ödediğini açıkladı.
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Üzerine 514 TL'nin de servis ücreti olduğunu öğrenen Akalın küplere bindi.
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı durumu açıklayan şarkıcı, "Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya?" sözleri ile dikkat çekti.
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5 BİN 652 TL ÖDEDİ 514 TL'SİNE TAKILDI! Lüks bir restoranda yemek yiyen Demet Akalın, servis bedeline isyan etti.
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Bahşiş yerine tutarın kendi belirlendiği duruma şu sözleri söyleyen Demet Akalın, "Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil" ifadelerini kullandı.