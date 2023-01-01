Çevre Adına Umut Veren Fikirler Ödüllendirildi

Bu günleri çok arayacağız

Türkiye?de yeşil sıfatıyla anılan Bursa?yı kuraklığa karşı dirençli hale getirmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Su kıtlığı, sel, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, su tasarrufu, su kaynaklarının korunması, tarımsal sulamada su kaybının en aza indirilmesi, dere ıslahı konularında yeni fikirlerin üretilmesi ve projelerin geliştirilmesi için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamızdan çıkan proje fikirlerini belediyemizin çalışma alanlarında uygulamaya alarak, Bursa?mızı iklim değişikliği ve kuralıkla mücadele konusunda daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Çevre konusunda hayatın her aşamasında, herkesin yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir ve gerçekten bir hayat tarzı olması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada da eğitim camiasında da çevreye dair çok daha önemli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten biz bu günleri gelecekte çok arayacağız. Hoyratça tüketim var ve maalesef tüketmeye de devam ediyoruz. Bu noktada bir şeyler yapabilen, bir şeyleri ortaya koyabilen, fikir üretebilen ve toplumda bununla alakalı bilinçlendirme yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum? diye konuştu.