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Çevre Adına Umut Veren Fikirler Ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İdeathon Fikir Yarışması?nın kazananları ödüllendirildi.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İdeathon Fikir Yarışması?nın kazananları ödüllendirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ?Gerçekten biz bu günleri gelecekte çok arayacağız. Hoyratça tüketmeye devam ediyoruz. Bu noktada bir şeyleri ortaya koyabilen, fikir üretebilen, toplumda bununla alakalı bilinçlendirme yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum? dedi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İdeathon Fikir Yarışması?nın kazananları ödüllendirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ?Gerçekten biz bu günleri gelecekte çok arayacağız. Hoyratça tüketmeye devam ediyoruz. Bu noktada bir şeyleri ortaya koyabilen, fikir üretebilen, toplumda bununla alakalı bilinçlendirme yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum? dedi.

  2. İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sadece Türkiye?nin değil, dünyanın en önemli gündemi haline gelirken, içme suyundaki kayıp-kaçakların azaltılmasından karbon ayak izinin düşürülmesine kadar her alanda yoğun çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, bu mücadeleye yeni fikirleri de dahil etti. Su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, şebekedeki su kayıp kaçaklarının kontrolü, dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla ?Aklım, Fikrim Bursa? temasıyla düzenlenen İdeathon Fikir Yarışması tamamlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmada, seçici kurulun belirlediği 14 ekip, çevreye dair umut veren projeleriyle yarıştı. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, BUSKİ, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, BTSO Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi de 10 adet mentor ve 9 jüri üyesi ile yarışmaya destek verdi.

    İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sadece Türkiye?nin değil, dünyanın en önemli gündemi haline gelirken, içme suyundaki kayıp-kaçakların azaltılmasından karbon ayak izinin düşürülmesine kadar her alanda yoğun çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, bu mücadeleye yeni fikirleri de dahil etti. Su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, şebekedeki su kayıp kaçaklarının kontrolü, dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla ?Aklım, Fikrim Bursa? temasıyla düzenlenen İdeathon Fikir Yarışması tamamlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmada, seçici kurulun belirlediği 14 ekip, çevreye dair umut veren projeleriyle yarıştı. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, BUSKİ, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, BTSO Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi de 10 adet mentor ve 9 jüri üyesi ile yarışmaya destek verdi.

  3. Ödüler sahiplerini buldu<br> Jüri tarafından yenilikçilik, uygulanabilirlik, yarattığı fayda ve kitlesel etki gibi kriterlere göre ödüle layık görülen ilk üç ekip belirlendi. Buna da ?Sürdürülebilir Gelişim Merkezi? fikri ile birinci olan Gençliğin Sesi Ekibi 50.000 TL?lik ödülün sahibi oldu. ?İklim Değişikliğine Uyumlu Kentsel Çözümlemelerde Akupunktur Yaklaşımı? fikri ile ikinci olan Dokuz 3 Çeyrek Ekibi 35.000 TL ve ?Su Tasarrufu? fikri ile üçüncü olan Su Bükücüler Ekibi de 20.000 TL para ödülü kazandı. Bu arada ?Sürekli Değişim İklim Değişikliğini Önleyelim? fikri ile Yarını Koruyanlar Ekibi Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

    Ödüler sahiplerini buldu
    Jüri tarafından yenilikçilik, uygulanabilirlik, yarattığı fayda ve kitlesel etki gibi kriterlere göre ödüle layık görülen ilk üç ekip belirlendi. Buna da ?Sürdürülebilir Gelişim Merkezi? fikri ile birinci olan Gençliğin Sesi Ekibi 50.000 TL?lik ödülün sahibi oldu. ?İklim Değişikliğine Uyumlu Kentsel Çözümlemelerde Akupunktur Yaklaşımı? fikri ile ikinci olan Dokuz 3 Çeyrek Ekibi 35.000 TL ve ?Su Tasarrufu? fikri ile üçüncü olan Su Bükücüler Ekibi de 20.000 TL para ödülü kazandı. Bu arada ?Sürekli Değişim İklim Değişikliğini Önleyelim? fikri ile Yarını Koruyanlar Ekibi Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

  4. Kuraklık kapıda<br> Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu?nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliği ve kuraklığın sadece Bursa?nın değil bütün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi. Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, su varlığının azalması, kar ve yağmur yağmayan kışlar ve gıda krizi gibi pek çok sorunun giderek arttığını ifade eden Başkan Aktaş, ?Bu durum kentlerimizin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları giderek derinleştiriyor. Bu nedenle sadece çevre günlerinde değil, yıl boyu sürdürülebilir politikalar üretilmesi lazım. Su, Bursa?nın önemli kimlik değerlerinden biri olmasına rağmen 2023 yılı kuraklık haritası verileri şehrimizin olağanüstü kuraklık tehlikesi altında olduğunu gösterdi? diye konuştu.

    Kuraklık kapıda
    Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu?nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliği ve kuraklığın sadece Bursa?nın değil bütün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi. Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, su varlığının azalması, kar ve yağmur yağmayan kışlar ve gıda krizi gibi pek çok sorunun giderek arttığını ifade eden Başkan Aktaş, ?Bu durum kentlerimizin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları giderek derinleştiriyor. Bu nedenle sadece çevre günlerinde değil, yıl boyu sürdürülebilir politikalar üretilmesi lazım. Su, Bursa?nın önemli kimlik değerlerinden biri olmasına rağmen 2023 yılı kuraklık haritası verileri şehrimizin olağanüstü kuraklık tehlikesi altında olduğunu gösterdi? diye konuştu.

  5. Bu günleri çok arayacağız<br> Türkiye?de yeşil sıfatıyla anılan Bursa?yı kuraklığa karşı dirençli hale getirmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Su kıtlığı, sel, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, su tasarrufu, su kaynaklarının korunması, tarımsal sulamada su kaybının en aza indirilmesi, dere ıslahı konularında yeni fikirlerin üretilmesi ve projelerin geliştirilmesi için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamızdan çıkan proje fikirlerini belediyemizin çalışma alanlarında uygulamaya alarak, Bursa?mızı iklim değişikliği ve kuralıkla mücadele konusunda daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Çevre konusunda hayatın her aşamasında, herkesin yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir ve gerçekten bir hayat tarzı olması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada da eğitim camiasında da çevreye dair çok daha önemli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten biz bu günleri gelecekte çok arayacağız. Hoyratça tüketim var ve maalesef tüketmeye de devam ediyoruz. Bu noktada bir şeyler yapabilen, bir şeyleri ortaya koyabilen, fikir üretebilen ve toplumda bununla alakalı bilinçlendirme yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum? diye konuştu.

    Bu günleri çok arayacağız
    Türkiye?de yeşil sıfatıyla anılan Bursa?yı kuraklığa karşı dirençli hale getirmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Su kıtlığı, sel, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, su tasarrufu, su kaynaklarının korunması, tarımsal sulamada su kaybının en aza indirilmesi, dere ıslahı konularında yeni fikirlerin üretilmesi ve projelerin geliştirilmesi için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamızdan çıkan proje fikirlerini belediyemizin çalışma alanlarında uygulamaya alarak, Bursa?mızı iklim değişikliği ve kuralıkla mücadele konusunda daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Çevre konusunda hayatın her aşamasında, herkesin yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir ve gerçekten bir hayat tarzı olması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada da eğitim camiasında da çevreye dair çok daha önemli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten biz bu günleri gelecekte çok arayacağız. Hoyratça tüketim var ve maalesef tüketmeye de devam ediyoruz. Bu noktada bir şeyler yapabilen, bir şeyleri ortaya koyabilen, fikir üretebilen ve toplumda bununla alakalı bilinçlendirme yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum? diye konuştu.

  6. Daha sonra fikirleriyle gelecek adına umut veren fikir sahipleri ödüllendirilirken, yarışmaya katılan 14 ekibin tüm ekip üyelerine teleferik ile Uludağ?a gidiş dönüş bileti hediye edildi.

    Daha sonra fikirleriyle gelecek adına umut veren fikir sahipleri ödüllendirilirken, yarışmaya katılan 14 ekibin tüm ekip üyelerine teleferik ile Uludağ?a gidiş dönüş bileti hediye edildi.