Meğer Annesi...
Anne ve babasının fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun annesini görenler gözlerine inanamadı.
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Çocukluk döneminden bahsederken yaşadığı zorlukları anlatan Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı.
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Tanınmasının ardından Yeşilçam'dan da art arda teklifler geldi. Fakat Ural, okulu nedeni ile Amerika'ya gitti.
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Eğitimini tamamlayan Hakan Ural, o dönemin devleşen isimlerinden biri olan Sibel Can'la sesiz bir şekilde evlendi.
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Sibel Canla ayrılan ve iki çocuk sahibi olan Ural, daha sonra bir evlilik daha yaptı ve Gisela'yı kucağına aldı.
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Şimdi ise programda yaptığı konuşmaları ile dikkat çeken Ural, sosyal medyada yaptığı aile paylaşımı ile adından söz ettirdi.
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PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ!
Geçmiş yıllara ait bir aile fotoğrafını paylaşan Ural, babası Hikmet Ural'ın Babalar Gününü kutladı.
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O karede annesi Ceyhan Cem ise dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Ceyhan Cem...
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