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Önce Balıklar Şimdi Kuşlar: Binlerce Hayvan Ölüyor

Meksika?da Pasifik Okyanusu?nun ısınmasına sebep olan ?El Nino? hava olayları yüzünden yüzlerce kuş sahillerde ölü bulundu.

  1. Mexico News Daily?nin haberine göre, yüzlerce kuşun Chiapas ve Baja California eyaletlerindeki sahillerde ölü bulunması üzerine Meksika Ulusal Sağlık, Güvenlik ve Gıda Kalitesi Servisi (Senasica) inceleme başlattı.

    Mexico News Daily?nin haberine göre, yüzlerce kuşun Chiapas ve Baja California eyaletlerindeki sahillerde ölü bulunması üzerine Meksika Ulusal Sağlık, Güvenlik ve Gıda Kalitesi Servisi (Senasica) inceleme başlattı.

  2. Senasica yetkilileri, başta kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsünden şüphelenirken incelemelerin ardından kuşların açlıktan öldüğü tespit edildi. Meksika Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, "El Nino" hava olayları yüzünden ısınan Pasifik Okyanusu?ndaki balıkların, daha serin sulara ulaşmak için derinlere dalması sonucu avlanamayan kuşların açlıktan öldüğü belirtildi.

    Senasica yetkilileri, başta kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsünden şüphelenirken incelemelerin ardından kuşların açlıktan öldüğü tespit edildi. Meksika Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, "El Nino" hava olayları yüzünden ısınan Pasifik Okyanusu?ndaki balıkların, daha serin sulara ulaşmak için derinlere dalması sonucu avlanamayan kuşların açlıktan öldüğü belirtildi.

  3. Şili ve Peru?nun Pasifik sahillerinde daha önce "El Nino" yüzünden toplu kuş ölümleri görülmüştü.

    Şili ve Peru?nun Pasifik sahillerinde daha önce "El Nino" yüzünden toplu kuş ölümleri görülmüştü.

  4. ABD'DE ON BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU Texas'ın Brazoria ve Quintana ilçeleri yetkilileri, on binlerce balığın sahile vurduğunu, binlerce balığın daha kıyıya vurmasının beklendiğini belirtti.

    ABD'DE ON BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU Texas'ın Brazoria ve Quintana ilçeleri yetkilileri, on binlerce balığın sahile vurduğunu, binlerce balığın daha kıyıya vurmasının beklendiğini belirtti.

  5. Quintana Beach İlçe Parkı yetkilileri, kıyıya vuran farklı türde on binlerce balığın görüntülerini paylaşarak, hava sıcaklıklarının aşırı artması nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü ve bu durumun toplu balık ölümlerine yol açtığını belirtti.

    Quintana Beach İlçe Parkı yetkilileri, kıyıya vuran farklı türde on binlerce balığın görüntülerini paylaşarak, hava sıcaklıklarının aşırı artması nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü ve bu durumun toplu balık ölümlerine yol açtığını belirtti.

  6. Birleşmiş Milletlerin 2019'da yayımladığı raporda, okyanus suyunun ısınmasının kıyı sularında düşük oksijen seviyesi vakalarını artırarak, balık popülasyonunu tehdit ettiği sonucuna varılmıştı.

    Birleşmiş Milletlerin 2019'da yayımladığı raporda, okyanus suyunun ısınmasının kıyı sularında düşük oksijen seviyesi vakalarını artırarak, balık popülasyonunu tehdit ettiği sonucuna varılmıştı.

  7. AŞIRI SICAKLARDAN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda, mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açıyor. Sağlık Bakanlığı, yoğun sıcak hava dalgasının etkili olmasıyla onlarca kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu, bunlardan 8'inin öldüğünü bildirdi.

    AŞIRI SICAKLARDAN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda, mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açıyor. Sağlık Bakanlığı, yoğun sıcak hava dalgasının etkili olmasıyla onlarca kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu, bunlardan 8'inin öldüğünü bildirdi.

  8. Meteoroloji, güneşin dik açılarla vurduğu öğlen saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

    Meteoroloji, güneşin dik açılarla vurduğu öğlen saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

  9. DÜNYADA HAVA SICAKLIĞI REKOR SEVİYEYE ÇIKTI Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, El Nino hava olayının oluşumu ve geçen ay deniz yüzeyi sıcaklığının rekor kırmasının ardından haziranın ilk 11 gününde karada hava sıcaklığı yılın bu dönemine göre ölçülen en yüksek ortalamaya çıktı. Küresel hava sıcaklığı haziranda ilk kez sanayileşme öncesi dönemin ortalamasını 1,5 derece aştı. Paris Anlaşması'yla küresel sıcaklık artışının 20 ve 30 yıllık dönemler için 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyordu.

    DÜNYADA HAVA SICAKLIĞI REKOR SEVİYEYE ÇIKTI Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, El Nino hava olayının oluşumu ve geçen ay deniz yüzeyi sıcaklığının rekor kırmasının ardından haziranın ilk 11 gününde karada hava sıcaklığı yılın bu dönemine göre ölçülen en yüksek ortalamaya çıktı. Küresel hava sıcaklığı haziranda ilk kez sanayileşme öncesi dönemin ortalamasını 1,5 derece aştı. Paris Anlaşması'yla küresel sıcaklık artışının 20 ve 30 yıllık dönemler için 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyordu.