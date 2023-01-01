Whatsapp, VR Gözlük İçin Geliyor!
Hem WhatsApp'in hem de Quest gözlüklerin sahibi olan Mark Zuckerberg, gelecek güncellemeyle beraber WhatsApp'in Meta gözlüklerle kullanılmasına olanak tanıyacak.
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Meta Quest gözlükler ile WhatsApp mesajlarını okuma, WhatsApp aracılığıyla uçtan uca şifreli mesajlar gönderme ve uçtan uca şifreleme ile özel aramalar yapabilme olanağı sağlayan özelliğin geliştirildiği bir duyuru gerçekleştirdi.
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BAĞLANTILI CİHAZLARA EKLENEBİLECEK Wabetainfo'ya göre, WhatsApp, 2.23.13.6 güncellemesiyle beraber bağlantılı cihazlara Meta Quest VR gözlükleri eklenebilecek. Böylelikle gözlüğe sahip kullanıcılar uygulama üzerinden diğer kullanıcılar ile haberleşebilecek.
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BETA KULLANICILARINA SUNULACAK Ayrıca haberde WhatsApp hesabını Meta Quest'e bağlama özelliğinin geliştirme aşamasında olduğu ve ilerde öncelikle beta test kullanıcılarına sunulacağı belirtildi.