Sakarya'da Heyelan: Köy Yolu Kapandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi.
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor.
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Sağanak sebebiyle ilçede su taşkınları meydana geldi.
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Yeşilköy'de ekili alanlar sular altında kaldı.
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Yağışlar sebebiyle Yeşilköy ile Kurudere Mahallesi arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı.
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Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.
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Heyelan sebebiyle köydeki fındık bahçeleri de zarar gördü.
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İNŞAAT HALİNDEKİ KÖPRÜ YIKILDI Kocaali ilçesindeki Alandere Mahallesi'nde etkili olan sağanağın neden olduğu selde inşaat halindeki beton köprü tamamen yıkıldı. Köprü, sulara gömüldü.