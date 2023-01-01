Karne Almaya Gitti Öğretmeniyle Evlendi!
Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi!
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18 yaşındaki Begüm A., 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlendiği anlaşıldı. Çaresiz kalan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Anlı, genç kıza "Ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye çıkıştı. Begüm'ün cevapları ise Müge Anlı ve seyirciyi şaşkına uğrattı...
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Müge Anlı'da inanılmaz bir olay yaşandı. Manisa'da oturan 18 yaşındaki Begüm A., karnesini almak için evden çıktı. Ancak o gün kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlenip kaçtığı ortaya çıktı.
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Ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının bulunması için çağrı yaptı. "Böyle öğretmen yerin dibine batsın" ifadelerini kullandı.
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Anlı: Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında
Müge Anlı ise Begüm'e ulaştı. Anlı, bugünkü canlı yayına telefonla genç kıza, "Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye dert yandı. Genç kızın cevapları ise milyonları şaşırttı.
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Çok mutlu olduğunu belirten Begüm, "Biz evlendik Müge Hanım. Düzgün bir şekilde konuştuk. Ailem kabul etti.
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"Mutluyum!"
Ama niye oradalar anlamıyorum yani. Kendi rızamla evlendim. Bak tekrar söylüyorum, mutluyum! Duygusal bir bağım vardı.
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"'Benden uzak dur' dedi, durmadım"
Nisan ayından sonra kendisine bunu söyledim. Böyle bir şey olmaz annen baban kabul etmez 'benden uzak dur' dedi ama ben uzak durmadım" diye konuştu.
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Genç kızın sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Müge Anlı ise "Sen ne zamandır öğretmeninle birliktesin. 50 yaşındaki bir adam karısından boşanıp 1 aydır kendisinden hoşlanan öğrencisine mi nikah kıydı. Madem benden hoşlanıyorsun evlenelim mi dedi" sorusunu yöneltti.
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Begüm A ise "Ben evlenmesini istedim" cevabını verdi. Gözü yaşlı ailesi ise "Evine geleceksin biz arkandayız. Psikolojin yerinde değil. Sen yaşadıklarını kendi içine attın. Biz senin arkandayız" dedi.