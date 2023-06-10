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İstanbul'a Hayran Kalan Pep Boğaz'dan Yalı Alacak!

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İstanbul'a hayran kaldı. Şehri ailesiyle birlikte karış karış gezen ünlü teknik direktörünün hayran kaldığı Boğaz'dan yalı almaya karar verdiği iddia edildi.

  1. 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, dünyanın dört bir yanından futbolseverler tarafından yakından takip edildi.

    10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, dünyanın dört bir yanından futbolseverler tarafından yakından takip edildi.

  2. Manchester City ve İnter arasındaki kıyasıya mücadelenin galibi ise 68. dakikada Rodri'nin attığı golle Manchester City oldu.

    Manchester City ve İnter arasındaki kıyasıya mücadelenin galibi ise 68. dakikada Rodri'nin attığı golle Manchester City oldu.

  3. Manchester City ve İnter arasındaki kıyasıya mücadelenin galibi ise 68. dakikada Rodri'nin attığı golle Manchester City oldu.

    Manchester City ve İnter arasındaki kıyasıya mücadelenin galibi ise 68. dakikada Rodri'nin attığı golle Manchester City oldu.

  4. İstanbul'da oynanan final maçı sebebiyle şehri yakından görme şansı yakalayan ünlü teknik direktör Guardiola, Türkiye'ye hayran kaldı.

    İstanbul'da oynanan final maçı sebebiyle şehri yakından görme şansı yakalayan ünlü teknik direktör Guardiola, Türkiye'ye hayran kaldı.

  5. İstanbul'da oynanan final maçı sebebiyle şehri yakından görme şansı yakalayan ünlü teknik direktör Guardiola, Türkiye'ye hayran kaldı.

    İstanbul'da oynanan final maçı sebebiyle şehri yakından görme şansı yakalayan ünlü teknik direktör Guardiola, Türkiye'ye hayran kaldı.

  6. Temmuz ayında yeniden İstanbul'a geleceği iddia edilen ünlü teknik direktörün İstanbul Boğazı'ndan bir yalı satın alacağı ve belli bir bölgeden de arazi satın alacağı iddia edildi.

    Temmuz ayında yeniden İstanbul'a geleceği iddia edilen ünlü teknik direktörün İstanbul Boğazı'ndan bir yalı satın alacağı ve belli bir bölgeden de arazi satın alacağı iddia edildi.

  7. Öte yandan Şampiyonlar Ligi finalinden tek golü atarak Manchester City'e kupayı kazandıran Rodri'nin de 12 Temmuz'da İstanbul'a tatile geleceği öğrenildi.

    Öte yandan Şampiyonlar Ligi finalinden tek golü atarak Manchester City'e kupayı kazandıran Rodri'nin de 12 Temmuz'da İstanbul'a tatile geleceği öğrenildi.