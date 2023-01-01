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Spotify'da Kayıpsız Ses Dönemi: Hifi Özelliği Çok Yakında

Spotify, HiFi özelliğini yakında duyurmaya hazırlanıyor. "Supremium" adı altında yeni bir ödeme planı ile kullanıcılarıyla buluşturmak istediği özellik "Kayıpsız Ses" ile müzik dinlemelerini sağlıyor.

  1. Spotify, daha önceden HiFi özelliğini 2021'in sonuna kadar premium olarak piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu. Apple Music ve Amazon Music'in ekstra ücret ödemeden bu özelliği kullanıcılarına sunmasının ardından Spotify, bu özelliği çıkartmayı ertelediğini bildirdi.

    Spotify, daha önceden HiFi özelliğini 2021'in sonuna kadar premium olarak piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu. Apple Music ve Amazon Music'in ekstra ücret ödemeden bu özelliği kullanıcılarına sunmasının ardından Spotify, bu özelliği çıkartmayı ertelediğini bildirdi.

  2. İSMİ SUPREMİUM OLACAK Bloomberg'in haberine göre, Spotify'ın HiFi özelliğini kullanıcılar ile yakında buluşturacağı ancak bu özelliğin "Supremium" adı altında daha farklı bir ödeme planı ile sunulacağı öne sürüldü.

    İSMİ SUPREMİUM OLACAK Bloomberg'in haberine göre, Spotify'ın HiFi özelliğini kullanıcılar ile yakında buluşturacağı ancak bu özelliğin "Supremium" adı altında daha farklı bir ödeme planı ile sunulacağı öne sürüldü.

  3. SESLİ KİTAPLAR PREMIUM'A DAHİL EDİLEBİLİR Ayrıca haberde Spotify'ın aylık belirli sayıda kitap aracılığıyla normal Premium teklifini genişletebilir. Sesli kitaplar şu anda yalnızca bireysel satın alımlar yoluyla Spotify'da mevcut.

    SESLİ KİTAPLAR PREMIUM'A DAHİL EDİLEBİLİR Ayrıca haberde Spotify'ın aylık belirli sayıda kitap aracılığıyla normal Premium teklifini genişletebilir. Sesli kitaplar şu anda yalnızca bireysel satın alımlar yoluyla Spotify'da mevcut.

  4. SPOTİFY SUPREMIUM NE KADAR OLACAK? Henüz Supremium'un fiyatlandırmasıyla ilgili bir açıklama yapılmasa da şu anda Spotify Premium'un aylık 29,99 TL üyelik ücreti bulunuyor. Öğrenci üyeliğinde ise 14,99 TL'lik bir fiyat tarifesi varken, Aile, 49,99 TL, sadece iki kişinin kullanabileceği Duo özelliği ise 39,99 TL üzerinden satılıyor.

    SPOTİFY SUPREMIUM NE KADAR OLACAK? Henüz Supremium'un fiyatlandırmasıyla ilgili bir açıklama yapılmasa da şu anda Spotify Premium'un aylık 29,99 TL üyelik ücreti bulunuyor. Öğrenci üyeliğinde ise 14,99 TL'lik bir fiyat tarifesi varken, Aile, 49,99 TL, sadece iki kişinin kullanabileceği Duo özelliği ise 39,99 TL üzerinden satılıyor.