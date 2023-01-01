Spotify'da Kayıpsız Ses Dönemi: Hifi Özelliği Çok Yakında

SPOTİFY SUPREMIUM NE KADAR OLACAK? Henüz Supremium'un fiyatlandırmasıyla ilgili bir açıklama yapılmasa da şu anda Spotify Premium'un aylık 29,99 TL üyelik ücreti bulunuyor. Öğrenci üyeliğinde ise 14,99 TL'lik bir fiyat tarifesi varken, Aile, 49,99 TL, sadece iki kişinin kullanabileceği Duo özelliği ise 39,99 TL üzerinden satılıyor.