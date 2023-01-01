Sürücü Adayı Fren Yerine Gaza Basınca Duvara Çarptı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ehliyetinin olmadığı belirlenen Elif Özdemir ve ehliyeti olmayan kişiye araç kullandıran araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190?ar TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uyguladı.