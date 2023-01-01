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Sürücü Adayı Fren Yerine Gaza Basınca Duvara Çarptı

Antalya?nın Manavgat ilçesinde ehliyet sınavına hazırlanan genç kız, otomobilin freni yerine gazına basınca yolun karşısındaki duvara çarptı.

  1. Antalya?nın Manavgat ilçesinde ehliyet sınavına hazırlanan Elif Özdemir?in kullandığı 07 LF 700 plakalı otomobil, geri geri giderken yolun karşısındaki bahçe duvarına çarptı.

    Antalya?nın Manavgat ilçesinde ehliyet sınavına hazırlanan Elif Özdemir?in kullandığı 07 LF 700 plakalı otomobil, geri geri giderken yolun karşısındaki bahçe duvarına çarptı.

  2. Kazada, otomobil sürücüsü Elif Özdemir ile otomobili durdurmak için otomobilin kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan babası Mustafa Özdemir yaralandı.

    Kazada, otomobil sürücüsü Elif Özdemir ile otomobili durdurmak için otomobilin kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan babası Mustafa Özdemir yaralandı.

  3. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  4. Elif Özdemir?in ehliyet almak için kursa yazıldığı, araç kullanmayı öğrenmek için babasıyla çalışma yapmaya hazırlanırken aracı park halindeki yerden çıkarmak istediği sırada fren yerine gaza bastığı için kazanın meydana geldiği bildirildi.

    Elif Özdemir?in ehliyet almak için kursa yazıldığı, araç kullanmayı öğrenmek için babasıyla çalışma yapmaya hazırlanırken aracı park halindeki yerden çıkarmak istediği sırada fren yerine gaza bastığı için kazanın meydana geldiği bildirildi.

  5. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ehliyetinin olmadığı belirlenen Elif Özdemir ve ehliyeti olmayan kişiye araç kullandıran araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190?ar TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uyguladı.

    Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ehliyetinin olmadığı belirlenen Elif Özdemir ve ehliyeti olmayan kişiye araç kullandıran araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190?ar TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uyguladı.