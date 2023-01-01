Ankara'da Şiddetli Sağanak

Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.

Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.

SU BASKINLARI YAŞANDI Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.

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