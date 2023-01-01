Ankara'da Şiddetli Sağanak
Ankara'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Kentte sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.
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Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.
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SU BASKINLARI YAŞANDI Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.
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Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.
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BAZI ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı.
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Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken, araçlarda hasar meydana geldi.
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