Defineciler 600 Yıllık Camiyi Talan Etti
Kastamonu?nun Cide ilçesinde atıl vaziyetteki 600 yıllık tarihi cami ile caminin bahçesinde bulunan mezarlar, defineciler tarafından talan edildi. Köylüler, tarihi caminin restore edilerek ayağa kaldırılmasını istiyor.
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Kastamonu?nun Cide ilçesine bağlı Mencekli köyünde yer alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve 600 yıllık olduğu belirtilen cami ile caminin bahçesinde bulunan mezarlar, definecilerin hedefi oldu.
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Atıl durumda bulunan Cide Karamustafa Paşa Camisinin içerisinde kaçak kazı yapılmasından ötürü derin çukurlar oluştu. Ayrıca cami bahçesinde bulunan mezarlarında taşları kırıldı, bazı mezarların içerisi kazılarak zarar verildi.
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Köylüler, atıl vaziyette kalan ve bakımsızlıktan çatısı dahi birçok yeri yıkılan tarihi caminin, restore edilerek tekrar ayağa kaldırılmasını istiyor.
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Tarihi caminin hemen girişinin defineciler tarafından kazıldığını belirten köy sakinlerinden Mustafa Bağ, ?600 yıllık camimiz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Camimizi bu halde görmekten dolayı üzgünüz.? dedi.
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