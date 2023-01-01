Beyaz Show'un Yayımlanacağı Kanal Belli Oldu
Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu
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Yıllar sonra Beyaz Show ve bir yarışma ile ekrana döneceğini duyuran Beyazıt Öztürk'ün yeni kanalı belli oldu.
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Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayımlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu.
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Beyazıt Öztürk, "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadelerine yer verdi.
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Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli olurken, Beyazıt Öztürk'ün sunacağı yarışma programının da detayları ortaya çıktı.
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Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk TV8 ile anlaştı.
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Ünlü sunucu Beyaz Show'un yanı sıra efsane yarışma Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek.
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Gazeteci Sina Koloğlu'nun haberine göre, Beyazıt Öztürk yeni sezonda hem Beyaz Show'u hem de Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek. Ekranların sevilen programı Beyaz Show, 7-8 bölüm olarak planlandı.
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Öztürk, bir döneme damga Passaparola yarışmasını da yeniden ekrana getirecek. Ünlü ismin sunacağı Passaparola yarışması, her gün MasterChef Türkiye All Star yeni bölümünden önce izleyici karşısına çıkacak.
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Ekranların sevilen yarışması Passaparola'yı 2002-2004 arası Metin Uca, 2004-2005 arası Mesut Yar ve Mehmet Ali Erbil en son 2010-2011 arasında Metin Uca sunmuştu.