Masterchef'te Herkesi Ağlattı!

Depremin merkez üssü Elbistan'da depremzedeler ve bölgede görev yapanlar için "Yeniden Hayat Lokantası"nı açan ünlü şef Ömür Akkor ise ''Bu sektörde kim emek veriyorsa herkes taşın altına elini koydu. Allah herkesten razı olsun. Biz Danilo'yu sosyal medyada hiç görmedik ama orada nasıl esti'' dedi ve şöyle konuştu: "Biz ilk bir hafta alanda çalıştığımız için, hem enkaz başında hem hastanede hem de getir götür işlerinde çalışıyorduk. Üçüncü ve dördüncü gün hastanedeydim. Hastaneden çıkarken bir aile gördüm ve o kadar mutlu görünüyorlardı ki. Dört gün sonra kurtarılan tanıdıklarının hastanede olduğunu söylediler. Ailenin oda numarasını aldım ve ziyarete gittim hemen 'geçmiş olsun diyelim' diye.