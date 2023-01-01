Verdiği Kilolarla Gündeme Gelen Tanyeli Kansere Yakalandı!

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı. Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli pankreas kanserine yakalandı.