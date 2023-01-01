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Verdiği Kilolarla Gündeme Gelen Tanyeli Kansere Yakalandı!

99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı. Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli pankreas kanserine yakalandı.

  1. Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı. Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli pankreas kanserine yakalandı.

    Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı. Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli pankreas kanserine yakalandı.

  2. 51 yaşındaki oryantal Tanyeli, verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Yıllar önce yurt dışına taşınan Tanyeli, Türkiye'ye mide ameliyatı için dönmüştü

    51 yaşındaki oryantal Tanyeli, verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Yıllar önce yurt dışına taşınan Tanyeli, Türkiye'ye mide ameliyatı için dönmüştü

  3. Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu.

    Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu.

  4. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkıldı.

    Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkıldı.

  5. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, Pankreas Kanseri olduğunu öğrendi.

    Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, Pankreas Kanseri olduğunu öğrendi.

  6. Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

    Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

  7. Hürriyet?e konuşan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi.

    Hürriyet?e konuşan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi.