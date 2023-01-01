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'Üniversite öğretim elemanlarıyla alakalı çalışmada 2 ay içinde netice alınacaktır'

LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler

  1. LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde geçtiğimiz günlerde uygulandı. 4 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından, tercih dönemi bu kez adayların gündemine oturacak. İşte, 2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler...

    LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde geçtiğimiz günlerde uygulandı. 4 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından, tercih dönemi bu kez adayların gündemine oturacak. İşte, 2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler...

  2. 2023 LGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4 -20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz

    2023 LGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4 -20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz

  3. LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

    LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.