LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?
2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler
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LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde geçtiğimiz günlerde uygulandı. 4 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından, tercih dönemi bu kez adayların gündemine oturacak. İşte, 2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler...
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2023 LGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4 -20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.