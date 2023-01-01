LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.