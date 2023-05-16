Açık Lise Kayıtları Ne Zaman Bitecek?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK? Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır) Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.