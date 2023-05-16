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Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
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Kredi kartında azami faiz oranı yükseldi
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ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı
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Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde
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İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı
İçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladı

Açık Lise Kayıtları Ne Zaman Bitecek?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimi

  1. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği, eğitimine açık lisede devam eden öğrencilerin merak ettiği konu oldu. AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. İşte, Açık Lise kayıtları hakkında son gelişmeler...

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği, eğitimine açık lisede devam eden öğrencilerin merak ettiği konu oldu. AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. İşte, Açık Lise kayıtları hakkında son gelişmeler...

  2. AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.

    AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.

  3. AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK? Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır) Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.

    AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK? Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır) Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.