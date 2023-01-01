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Giresun'da Sel Ve Heyelan: Bir Kişi Kayıp

Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak, su baskınlarına neden oldu.

  1. Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu.

    Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu.

  2. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.

    Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.

  3. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

    Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

  4. Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

  5. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.

    Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.

  6. Meteorolojik uyarı nedeniyle geceden bu yana hazırlıklı olarak yağışı beklediklerini aktaran Çetin de, "Can kaybı şu an itibarıyla yok ama sadece bir yerden haber alamadık. Bir tane evin yıkıldığını duyduk Çağlayan Mahallemizde." dedi.

    Meteorolojik uyarı nedeniyle geceden bu yana hazırlıklı olarak yağışı beklediklerini aktaran Çetin de, "Can kaybı şu an itibarıyla yok ama sadece bir yerden haber alamadık. Bir tane evin yıkıldığını duyduk Çağlayan Mahallemizde." dedi.

  7. Belediye başkanı, igili kurumlara ait ekiplerin yağışın hemen ardından çalışmalara başladığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Aşırı yağış olacağını bekliyorduk hazırlıklıydık. Geceden bu yana kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Mollamahmutoğlu Mahallesi'nde 5 kişilik aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Çocuklarını kurtarırken ayakları sıkışmış galiba ve şu an hastanede ama hayati bir tehlike olmadığını öğrendik."

    Belediye başkanı, igili kurumlara ait ekiplerin yağışın hemen ardından çalışmalara başladığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Aşırı yağış olacağını bekliyorduk hazırlıklıydık. Geceden bu yana kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Mollamahmutoğlu Mahallesi'nde 5 kişilik aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Çocuklarını kurtarırken ayakları sıkışmış galiba ve şu an hastanede ama hayati bir tehlike olmadığını öğrendik."

  8. Çetin, yağış nedeniyle mandırada mahsur kalan hayvanların da kurtarılmaya çalışıldığını aktardı.

    Çetin, yağış nedeniyle mandırada mahsur kalan hayvanların da kurtarılmaya çalışıldığını aktardı.

  9. Beldede çoğu yolun kapalı olduğunu dile getirerek, ekiplerin iş makineleri ile çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

    Beldede çoğu yolun kapalı olduğunu dile getirerek, ekiplerin iş makineleri ile çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

  10. Enerji nakil hatlarının devrildiği için beldeye elektrik verilemiyor.

    Enerji nakil hatlarının devrildiği için beldeye elektrik verilemiyor.

  11. Giresun Valisi Enver Ünlü, 60 sel ve su baskını, 53 heyelan, 24 de mahsur kalma ihbarı geldiğini belirterek, mahsur kalanların tamamının kurtarıldığını, can kaybının olmadığını duyurdu.

    Giresun Valisi Enver Ünlü, 60 sel ve su baskını, 53 heyelan, 24 de mahsur kalma ihbarı geldiğini belirterek, mahsur kalanların tamamının kurtarıldığını, can kaybının olmadığını duyurdu.

  12. 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Beldede meydana gelen su baskınlarından etkilenen 10 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

    10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Beldede meydana gelen su baskınlarından etkilenen 10 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

  13. BİR KİŞİ KAYIP Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'a ait fındık bahçesindeki ahşap kulübe de toprak altında kaldı. AFAD ekipleri, olay sırasında kulübede olduğu tahmin edilen Coşar için arama çalışması yapıyor.

    BİR KİŞİ KAYIP Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'a ait fındık bahçesindeki ahşap kulübe de toprak altında kaldı. AFAD ekipleri, olay sırasında kulübede olduğu tahmin edilen Coşar için arama çalışması yapıyor.

  14. Coşar'ın eşi Ayfer Coşar, gazetecilere, eşi ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü, sonrasında ise bir daha ulaşamadığını söyledi.

    Coşar'ın eşi Ayfer Coşar, gazetecilere, eşi ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü, sonrasında ise bir daha ulaşamadığını söyledi.