Manisa'da 'Mecbur Kalmadıkça Pencerelerinizi Açmayın' Uyarısı
Dumanlar İzmir?e kadar ulaşmıştı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye OSB'de faaliyette bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasında dün saat 16.30'da başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 19 saat sonra kontrol altına alındı.
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Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yoğun dumanın hala etkili olduğu gözlendi.
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Yangınla ilgili Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Açıklamada, alevlerin elyaf, plastik, naylon, strafor gibi malzemeleri tutuşturduğu belirtilerek, duman seviyesinin oldukça yüksek olduğu hatırlatıldı.
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İl Sağlık Müdürlüğü, yangına yakın bölgede yaşayan vatandaşları, mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları konusunda uyardı. ?Yakın yerlerde oturanların mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları önerilmektedir.? denilen açıklamada, ?Yangın söndürmede kullanılan su akıntılarının herhangi bir sulama kanalına gitmediği görülmüştür. Yakınlarda farklı bir su sondajı kuyusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.? ifadelerine yer verildi.
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Manisa'da dün çıkan büyük yangın güçlükle kontrol alına alınırken, yangın nedeniyle yükselen dumanlar İzmir'den de görülmüştü.