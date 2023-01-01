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Sonu Babasıyla Aynı Oldu!

Yavuz Selim Ensari Milyoner'e damga vurdu

  1. ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 18 yaşındaki Yavuz Selim Ensari'nin performansı damga vurdu. Daha önce babasının da yarışmaya katıldığını ve onun elendiği gibi bir soruda elenmek istemediğini dile getiren genç yarışmacının korktuğu başına geldi.

    ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 18 yaşındaki Yavuz Selim Ensari'nin performansı damga vurdu. Daha önce babasının da yarışmaya katıldığını ve onun elendiği gibi bir soruda elenmek istemediğini dile getiren genç yarışmacının korktuğu başına geldi.

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor.

  3. Spordan sinemaya, tarihten sanata kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

    Spordan sinemaya, tarihten sanata kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

  4. Yarışmaya babasıyla gelen 18 yaşındaki genç yarışmacı Yavuz Selim Ensari, yıllar önce babasının da Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığını söyledi.

    Yarışmaya babasıyla gelen 18 yaşındaki genç yarışmacı Yavuz Selim Ensari, yıllar önce babasının da Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığını söyledi.

  5. Babasının elendiği soru gibi bir soruda elenmek istemediğini dile getiren Yavuz, babasının yarışmaya katılmasının ardından kendisine "egosu tavan yapan doktor oğlu" lakabının takıldığını ifade etti.

    Babasının elendiği soru gibi bir soruda elenmek istemediğini dile getiren Yavuz, babasının yarışmaya katılmasının ardından kendisine "egosu tavan yapan doktor oğlu" lakabının takıldığını ifade etti.

  6. Yarışmaya heyecanlı bir başlangıç yapan genç yarışmacı, 6. soruya ulaştığındaysa hayatının şokunu yaşadı.

    Yarışmaya heyecanlı bir başlangıç yapan genç yarışmacı, 6. soruya ulaştığındaysa hayatının şokunu yaşadı.

  7. Karşısına çıkan "Mazereti olan, mazeretli" anlamındaki kelimenin doğru yazılışı hangisidir?" sorusuna yanıt vermekte zorlanan genç yarışmacı, "Mazur", "Maruz", "Mahzur" ve "Mağzur" seçenekleri arasında kararsız kaldı.

    Karşısına çıkan "Mazereti olan, mazeretli" anlamındaki kelimenin doğru yazılışı hangisidir?" sorusuna yanıt vermekte zorlanan genç yarışmacı, "Mazur", "Maruz", "Mahzur" ve "Mağzur" seçenekleri arasında kararsız kaldı.

  8. Babasının karşısına çıkan soru gibi bir soru karşısında şaşkınlık yaşayan yarışmacı, B Şıkkı "Maruz" dedi.

    Babasının karşısına çıkan soru gibi bir soru karşısında şaşkınlık yaşayan yarışmacı, B Şıkkı "Maruz" dedi.

  9. Ancak doğru yanıt A Şıkkı "Mazur" olacaktı.

    Ancak doğru yanıt A Şıkkı "Mazur" olacaktı.

  10. Yarışmacı 2 Bin TL ile yarışmaya veda etti.

    Yarışmacı 2 Bin TL ile yarışmaya veda etti.