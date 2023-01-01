Sonu Babasıyla Aynı Oldu!

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 18 yaşındaki Yavuz Selim Ensari'nin performansı damga vurdu. Daha önce babasının da yarışmaya katıldığını ve onun elendiği gibi bir soruda elenmek istemediğini dile getiren genç yarışmacının korktuğu başına geldi.