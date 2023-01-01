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Gerçek Sandılar: Hırsız Kılığındaki Polisi Yakalamaya Çalıştılar!

Filmleri aratmayan tatbikat!

  1. ÇORUM?da polis ekipleri tarafından bir iş yerinden gaspa karışan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi için düzenlenen tatbikat nefesleri kesti. Filmleri aratmayan tatbikatı gerçek sanarak hırsız kılığındaki polisi durdurmaya çalışan vatandaşların tepkisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

    ÇORUM?da polis ekipleri tarafından bir iş yerinden gaspa karışan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi için düzenlenen tatbikat nefesleri kesti. Filmleri aratmayan tatbikatı gerçek sanarak hırsız kılığındaki polisi durdurmaya çalışan vatandaşların tepkisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

  2. Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı kavga sonrasında kaçan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi.

    Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı kavga sonrasında kaçan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi.

  3. Tatbikat senaryosu gereği Kuyumcular Çarşısı?ndaki faaliyet gösteren bir iş yerine gelen kar maskeli 2 kişi, tezgahtarı yaraladıktan sonra içerisinde altın bulunan çantayı alıp kaçtı.

    Tatbikat senaryosu gereği Kuyumcular Çarşısı?ndaki faaliyet gösteren bir iş yerine gelen kar maskeli 2 kişi, tezgahtarı yaraladıktan sonra içerisinde altın bulunan çantayı alıp kaçtı.

  4. Haber merkezinin anonsu üzerine polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı

    Haber merkezinin anonsu üzerine polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı

  5. Zanlıların olay yerinden kaçtığı aracın plakası ve eşkalini belirleyen ekipler, Milönü Kavşağı?ndaki denetim noktasında aracı durdurdu.

    Zanlıların olay yerinden kaçtığı aracın plakası ve eşkalini belirleyen ekipler, Milönü Kavşağı?ndaki denetim noktasında aracı durdurdu.

  6. Vatandaş zanlının önünü kesmeye çalıştı<p> Zanlılardan birisi kıskıvrak yakalanırken, diğeri kaçmaya başladı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan zanlıyı gören bir vatandaş aracını park ederek önünü kesmeye çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı. Kısa sürede yakalanan zanlılar senaryo gereği kelepçelenerek, ekip aracına bindirildi.

    Vatandaş zanlının önünü kesmeye çalıştı

    Zanlılardan birisi kıskıvrak yakalanırken, diğeri kaçmaya başladı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan zanlıyı gören bir vatandaş aracını park ederek önünü kesmeye çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı. Kısa sürede yakalanan zanlılar senaryo gereği kelepçelenerek, ekip aracına bindirildi.

  7. Meraklı gözlerle tatbikatı izleyen vatandaşların tepkisi renkli anlara sahne oldu<p> Yaşananları habersiz şekilde meraklı gözlerle izleyen vatandaşların verdiği tepkiler ise tatbikatı gölgede bıraktı. Polislerin zanlıyı durdurmaya çalıştığı sırada önünü kesmeye çalıştığını anlatan İlhami Kelemci, "Gerçek değil miydi ya? Biz de gerçek sandık. Arkadaş böyle şeylerle bizi niye oyalıyorsunuz? Üstüne atlayacaktım" dedi.

    Meraklı gözlerle tatbikatı izleyen vatandaşların tepkisi renkli anlara sahne oldu

    Yaşananları habersiz şekilde meraklı gözlerle izleyen vatandaşların verdiği tepkiler ise tatbikatı gölgede bıraktı. Polislerin zanlıyı durdurmaya çalıştığı sırada önünü kesmeye çalıştığını anlatan İlhami Kelemci, "Gerçek değil miydi ya? Biz de gerçek sandık. Arkadaş böyle şeylerle bizi niye oyalıyorsunuz? Üstüne atlayacaktım" dedi.

  8. Mustafa Gökgöz ise, "Gerçek zannettim kardeşim. Devletimizin her zaman yanındayız. Hırsızlık, bir yere mi vurdu, cinayet var mı diye üzerine atlayacaktık az kalsın. Arkadaş böyle şey mi olur" ifadelerini kullandı.

    Mustafa Gökgöz ise, "Gerçek zannettim kardeşim. Devletimizin her zaman yanındayız. Hırsızlık, bir yere mi vurdu, cinayet var mı diye üzerine atlayacaktık az kalsın. Arkadaş böyle şey mi olur" ifadelerini kullandı.