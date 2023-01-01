Entübe Edildi!

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN" Şarkıcının eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Özkan Uğur?umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs?tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah?ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözülecegine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.