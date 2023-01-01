Entübe Edildi!
Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un üç aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenildi. Tedavisi devam eden Uğur'a sanatçı dostlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı
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Türk pop ve rock müzik grubu 'Mazhar Fuat Özkan', kısaca 'MFÖ' solistlerinden Özkan Uğur, daha önce üç kez lenf kanserini yenmişti.
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ÜÇ AYDIR YOĞUN BAKIMDA Ardından hastalığı yeniden nükseden Uğur'un üç aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Lenf kanserini üç kez yenen Özkan Uğur'un entübe edildiği de belirtildi.
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"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN" Şarkıcının eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Özkan Uğur?umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs?tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah?ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözülecegine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.
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"BÖBREKLERİ VE CİĞERLERİ ÇOK ZORLANIYOR" 'MFÖ' grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner de yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Güner, "Özkan Uğur'un, kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" dedi.
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"GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI YAĞDI
Ayrıca tedavisi devam eden 69 yaşındaki Uğur'a sanatçı dostlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.
MELEK BAYKAL Güzel dost, güzel adam? Seni çok seviyoruz ve inanıyoruz ki; sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa... Tüm dualar sana Özkan'ım...
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EROL EVGİN Çok değerli müzisyen dostum Özkan Uğur?a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum...
NAZAN ÖNCEL Bütün sevenlerin güzel haberlerini bekliyor. Sen yaparsın bunu Özkan Uğur...
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AYŞEGÜL ALDİNÇ Adamım; dayan ne olur?
SUAT SUNA Çok sevdiğim Özkan ağabeyin yaşam mücadelesi verdiğini öğrendim. Çocukluk kahramanlarımızdan biridir. Atlatacağını umut edelim. Dualarımız onunla...
GONCA VUSLATERİ Acil şifalar diliyorum canımın içine... Atlatacaksın, ben inanıyorum... Tüm kalbimle...