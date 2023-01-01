Herkes Tek Kızı Var Sanıyordu!
Herkes tek kızı var sanıyordu!
-
Münir Özkul Türk sineması ve tiyatrosunun en büyük isimlerinden biriydi.
-
Geleneksel tiyatronun temsilcilerinden birisi olan Münir Özkul, özel hayatı ile de sıklıkla gündeme geliyordu.
-
Tam 4 kez evlenen Münir Özkul'un sadece bir kızı olduğu zannediliyordu ancak gerçek çok başka çıktı.
-
Herkes sadece Güner Özkul'u bilse de Münir Özkul'un bir kızı ve bir oğlu daha bulunuyordu.
-
Münir Özkul'un ilk evliliği Şadan Özkul ileydi. Bu evliliğinden kızı Hayriye Özkul, oğlu Ferdi Özkul doğdu.
-
Hayriye Özkul magazinden uzak bir hayat sürüyor, Ferdi Özkul ise Kanada'da yaşıyor ve yemek alanında kariyerini sürdürüyor.