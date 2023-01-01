Kıvanç Tatlıtuğ'dan Şaşırtan Hareket!

Evlendikleri günden beri en merak edilen çiftler arasında olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ şaşırtan bir harekete imza attılar. 13 aylık oğulları Kurt Efe ile birlikte, bir reklam filmi için bir araya gelecek olan çiftin alacakları meblağda çok konuşuldu.