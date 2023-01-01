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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Şaşırtan Hareket!

Evlendikleri günden beri en merak edilen çiftler arasında olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ şaşırtan bir harekete imza attılar.

  1. Evlendikleri günden beri en merak edilen çiftler arasında olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ şaşırtan bir harekete imza attılar. 13 aylık oğulları Kurt Efe ile birlikte, bir reklam filmi için bir araya gelecek olan çiftin alacakları meblağda çok konuşuldu.

    Evlendikleri günden beri en merak edilen çiftler arasında olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ şaşırtan bir harekete imza attılar. 13 aylık oğulları Kurt Efe ile birlikte, bir reklam filmi için bir araya gelecek olan çiftin alacakları meblağda çok konuşuldu.

  2. Türkiye'nin gözde oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile 2016 yılında evliliğe adım atmıştı.

    Türkiye'nin gözde oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile 2016 yılında evliliğe adım atmıştı.

  3. Yaşantısı ve özel hayatıyla oldukça merak edilen Tatlıtuğ'un 2022 yılında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

    Yaşantısı ve özel hayatıyla oldukça merak edilen Tatlıtuğ'un 2022 yılında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

  4. Gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Kurt Efe'nin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürülse de yüzü net hiç bir şekilde uzun bir dönem görülmedi.

    Gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Kurt Efe'nin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürülse de yüzü net hiç bir şekilde uzun bir dönem görülmedi.

  5. Şimdi ise ünlü çiftten şaşırtan bir hareket geldi.

    Şimdi ise ünlü çiftten şaşırtan bir hareket geldi.

  6. Başak Dizer ve Kıvanç tatlıtuğ bir reklam anlaşmasına evet dedi.

    Başak Dizer ve Kıvanç tatlıtuğ bir reklam anlaşmasına evet dedi.

  7. AİLECEK REKLAM FİLMİNDE ROL ALICAKLAR Tatlıtuğ ailesinden şoke eden bir hareket gerçekleşti. &#8203;

    AİLECEK REKLAM FİLMİNDE ROL ALICAKLAR Tatlıtuğ ailesinden şoke eden bir hareket gerçekleşti. ​

  8. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe ile birlikte bir reklam anlaşmasına onay verdiği ileri sürüldü.

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe ile birlikte bir reklam anlaşmasına onay verdiği ileri sürüldü.

  9. Alacakları ücretin 20 milyon lira olduğu da ileri sürüldü.

    Alacakları ücretin 20 milyon lira olduğu da ileri sürüldü.

  10. Ünlü çiften henüz bir açıklama gelmezken hayranlarının, çiftin reklamda bebekleri Kurt Efe'yle kamera karşısına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

    Ünlü çiften henüz bir açıklama gelmezken hayranlarının, çiftin reklamda bebekleri Kurt Efe'yle kamera karşısına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.