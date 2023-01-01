Bayram Namazı Saat Kaçta?
bayram namazı İstanbul, Ankara ve İzmir'de saat kaçta kılınacak? İşte il il Kurban Bayram namazı vakitleri...
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Bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Kurban Bayramı namaz saatlerini resmi sitesi olan namazvakitleri.diyanet.gov.tr den yayınladı.
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DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.57 İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.
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KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ? Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah?ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.
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ABDESTSİZ OLARAK KURBAN KESİLEBİLİR Mİ? Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah?a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.