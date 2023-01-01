Hayvan Borsası'nda Sıkı Pazarlık
Türkiye'nin birçok iline binlerce büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan sevkiyatının yapıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yaklaştıkça yoğunluk artmaya başladı.
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İstanbul, Ankara, İzmir ve Karadeniz Bölgesi illerine kurbanlık hayvan sevkiyatının yapıldığı Ağrı'da, bayrama iki gün kala hayvan borsasında yoğunluk giderek artıyor.
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Besiciler, yaylalar ve ahırlarda binbir emekle besleyip bakımını yaptıkları hayvanları kamyonlara yükleyip sabahın erken saatlerinde alana getiriyor.
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Hayvanlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
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Öğle saatlerine kadar yoğunluğun devam ettiği alan, drone ile görüntülendi.
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Hayvan alım satımı yapan besicilerden Bahattin Akkan, elinde bir hayvan kaldığını, 700 kilogramlık bu büyükbaşa 95 bin lira istediğini söyledi.
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"BİN HAYVAN SATTIK" akkan, "Bu sene ben ve ortağım hemen hemen bin hayvan sattık. Bizden fazla kimse mal satmadı. Kurbanlık için batı illerine de gitmiyoruz." dedi.
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Akkan, yoğunluğun giderek arttığını, alanda yüksek kiloda hayvanların kaldığını belirtti.