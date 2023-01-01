"Sakin Şehir" Akyaka'nın Nüfusu 15 Kat Arttı
Muğla'nın Ula ilçesinin "Sakin Şehir" unvanlı Akyaka Mahallesi'nin 4 bin olan nüfusu, Kurban Bayramı tatilinde 15 kat artarak 60 bine ulaştı. Akyaka girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında "Sakin Şehir" ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk devam ediyor.
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Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Akyaka'da nüfus patlamasına neden oldu.
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Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü "Sakin Şehir" unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 15 kat artıp 60 bine ulaştı. Mavi bayraklı 'Halk Plajı'ndaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.