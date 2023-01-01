"Sakin Şehir" Akyaka'nın Nüfusu 15 Kat Arttı

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü "Sakin Şehir" unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 15 kat artıp 60 bine ulaştı. Mavi bayraklı 'Halk Plajı'ndaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Akyaka'da nüfus patlamasına neden oldu.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında "Sakin Şehir" ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk devam ediyor.

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