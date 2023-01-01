Otogarda Valizler Karıştı: 500 Bin TL'lik Altın Kayboldu

"BİR YILA YAKINDIR PARA BİRİKTİRİYORUZ" Medine'nin dayısı Mehmet Şerif Güngöngür (46), ?Biz Diyarbakır?dan Mardin?e yolculuk ederken valizimizde 500 bin TL değerinde ziynet eşyası vardı. Bir şahısla valizimiz karışıyor. İkimizin de valizi kırmızı. Çantayı alan kişiler bagajda bulunan kendi valizlerine benzeyen kırmızı valizi alıyorlar. Biz de karşı tarafın valizini alıyoruz. Açtığımızda bizim çanta olmadığını fark ettik. Bayram için Kızıltepe?ye oradan da Medine?nin tedavisi için İstanbul?a gidecektik. Bir yıla yakın bu paraları topluyoruz. Çoğu da dostlardan aldığımız borç paradır.Çantayı alan kişiler lütfen en yakın karakola götürüp teslim etsin. Çünkü Medine?nin bu tedaviye ihtiyacı var.? diye konuştu.