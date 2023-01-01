Anne Ve Babası Farklı Milletlerden Olan 9 Ünlü Türk Oyuncu
Anne ve babası farklı milletlerden olan 9 ünlü Türk oyuncu
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Magazin ve şov dünyasında anne ve babası farklı milletlerden olan birçok isim bulunuyor. Bu isimler arasından annesi yabancı uyruklu olan isimleri galerimizde derledik.
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Alina Boz'un annesi Olga Boz, Rus vatandaşıdır.
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Aylin Kontente Kul'un annesi Katia Kontente de yabancı uyrukludur.
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Atiye'nin annesi Monique Yılmaz, Hollandalıdır.
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Selma Ergeç'in annesi Elizabeth Hanım bir Alman'dır.
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Meryem Uzerli'nin annesi bir Alman'dır.
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Leyla Lydia Tuğutlu'nun annesi bir Alman'dır.
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Jess Molho'nun annesi bir İtalyan'dır.
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Neslihan Atagül Doğulu'nun annesi Beyaz Rus.
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Asıl adı Myroslava Kosteva Akay olan Miray Akay'ın annesi bir Ukraynalı.