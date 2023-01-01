İphone 15'İn Özellikleri Sızdırıldı

A17 BIONIC ÇİP Apple'ın iPhone 15 serisinden itibaren A17 işlemciye geçmesi bekleniyor. 3 nanometre (nm) boyutunda olması beklenen işlemcinin iPhone 15'in performans gücünü artırabileceği ifade ediliyor. Bir çip için nm üretim boyutu transistörler ile arasındaki mesafe ne kadar küçük olursa, performans ve verimliliğin o kadar iyi olacağı aktarıldı.