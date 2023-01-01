İphone 15'İn Özellikleri Sızdırıldı
iPhone 15 ne zaman çıkacak?iPhone 15 nasıl olacak?
-
Apple WWDC 2023'ü geride bıraktıktan sonra kullanıcıların gözleri teknoloji devinin yeni serisi iPhone 15'e çevrildi.
-
PERİSKOP LENS OLACAK iPhone 15 Pro Max, arka kamerası için geliştirilmiş optik yakınlaştırmayı artırarak periskop lense sahip olacak. Ayrıca iPhone 15 Pro'nun yepyeni bir sensör teknolojisiyle beraber daha fazla ışık yakalayacağı ve belirli ayarlarda pozlamayı azaltacağı söyleniyor.
-
A17 BIONIC ÇİP Apple'ın iPhone 15 serisinden itibaren A17 işlemciye geçmesi bekleniyor. 3 nanometre (nm) boyutunda olması beklenen işlemcinin iPhone 15'in performans gücünü artırabileceği ifade ediliyor. Bir çip için nm üretim boyutu transistörler ile arasındaki mesafe ne kadar küçük olursa, performans ve verimliliğin o kadar iyi olacağı aktarıldı.
-
USB-C ŞARJ GİRİŞİ iPhone 15 modelleriyle beraber Apple, USB-C girişli şarj kullanacak. Avrupa Birliği resmi olarak ortak şarj girişlerinin standardı için anlaşmaya vardı. Böylelikle 2024'Ten itibaren, AB'nin 27 ülkesinde satılan tüm akıllı telefonların şarj için USB-C kullanması gerekeceği belirtildi. Buna iPhone ve hatta AirPods gibi aksesurlarının da dahil olduğu ifade edildi.
-
SESSİZE ALMA DÜĞMESİ DEĞİŞİYOR Apple, iPhone 15 serisiyle beraber ses açıp kapama butonunun üstünde yer alan sessize alma butonunu eskiye nazaran basmalı düğme olarak değiştireceği öne sürüldü. Buna göre artık telefonu sessize almak için butonu aşağı yukarı yapmak yerine butona tek seferde basarak sessize alabileceğiz.
-
TİTANYUM KASA OLACAK iPhone 15 Pro'nun yuvarlak kenarlı bir tasarıma sahip tamamen yeni bir titanyum kasaya sahip olması bekleniyor.
-
BOYUTU IPHONE 14 PRO'DAN KÜÇÜK OLACAK iPhone 15 Pro'nun boyutunun, iPhone 14 Pro'dan daha küçük olması bekleniyor. Apple'ın yeni iPhone 15'lerin biraz daha yuvarlak kenarlı olacağı ve telefon hakimiyetini artırmayı hedeflediği belirtildi.
-
IPHONE 15 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Önceki iPhone serilerinin çıkış tarihini baz alırsak iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.
-
IPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ
İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:
iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022 iPhone 14: 16 Eylül 2022 iPhone 13 : 23 Eylül 2021 iPhone 12 : 23 Ekim 2020 iPhone 11 : 20 Eylül 2019 iPhone XS : 21 Eylül 2018 iPhone X : 3 Kasım 2017 iPhone 8 : 22 Eylül 2017 iPhone 7 : 16 Eylül 2016