Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler - 12 GİYSİ TERCİHİ ÖNEMLİ Kalın ve fazla giysilerin yerine hafif ve rahat kıyafetleri tercih edin. Burada bir parantez açarak yaz aylarında uzun yolda sıkça yapılan bir hatanın altını çizmek istiyorum; sıcak havalarda terlik hatta yalın ayak olarak araç kullanmak büyük bir riski işaret eder. Bir kaza anında hızlıca refleks gösteren ayaklarda terlik ve benzeri ayakkabıların sabit kalma şansı yoktur. Bu da sert ve çok güçlü bir şekilde basmamız gereken fren pedalından ayağımızın kaymasına neden olur. Ayrıca çıplak ayakla yapılan sert frenlerde ayak tabanı acıdığı için sürücünün ayağını pedaldan istemsiz şekilde çektiği birçok araştırmada kanıtlanmıştır.