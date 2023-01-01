Dikkat! Bu Bitkiler Keneleri Uzaklaştırıyor

Bahçenizde olmasını istiyorsanız, dikmenize hiçbir engel yok. Hemen hemen her toprakta büyüdüğü için, büyümek için düşük gereksinimlere sahiptir, parlak konumları sever, ancak kısmi gölgeye de yerleştirilebilir. Ne yazık ki, böyle bir pozisyonda, tam güneşte olduğu kadar etkili değildir. Kedi nanesi, kene kovucu bir bitki olarak büyük ihtiyaçlara sahip olmasa da, zaman zaman sulamaya ve yılda bir kez gübrelemeye değer.