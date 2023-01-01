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Dikkat! Bu Bitkiler Keneleri Uzaklaştırıyor

Kene tehlikesine karşı dikkat!

  1. Yaz ayının gelmesiyle birlikte çayırlık ve ormanlık alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlandı. Açık hava herkese iyi gelse de kene tehlikesi ile baş başa kalınıyor. Peki kenelerden nasıl korunuruz? İşte keneleri uzaklaştıran bitkiler...

    Yaz ayının gelmesiyle birlikte çayırlık ve ormanlık alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlandı. Açık hava herkese iyi gelse de kene tehlikesi ile baş başa kalınıyor. Peki kenelerden nasıl korunuruz? İşte keneleri uzaklaştıran bitkiler...

  2. Lavanta Dar yapraklı lavanta Sadece güzel görünmekle kalmayıp keneleri de uzaklaştıran bitkiler söz konusu olduğunda lavanta tartışmasız liderdir. Üstelik harika kokuyor, bu da bahçeye hoş bir hava katıyor. Lavanta neden bu kadar çok özelliğe sahiptir? Hepsi içindeki esansiyel yağlar sayesinde!

    Lavanta Dar yapraklı lavanta Sadece güzel görünmekle kalmayıp keneleri de uzaklaştıran bitkiler söz konusu olduğunda lavanta tartışmasız liderdir. Üstelik harika kokuyor, bu da bahçeye hoş bir hava katıyor. Lavanta neden bu kadar çok özelliğe sahiptir? Hepsi içindeki esansiyel yağlar sayesinde!

  3. Bu nedenle, lavantanın hem kozmetik endüstrisinde hem de aromaterapide kullanılması ve aynı zamanda doğal bir itici olarak hizmet etmesi muhtemelen şaşırtıcı değildir. Linalool asetat, linalool ve ocimene gibi maddeler lavantada bulunabilir, bu da onu kenelerin yanı sıra sivrisinek ve akarları da kovan bitkilerden biri yapar.

    Bu nedenle, lavantanın hem kozmetik endüstrisinde hem de aromaterapide kullanılması ve aynı zamanda doğal bir itici olarak hizmet etmesi muhtemelen şaşırtıcı değildir. Linalool asetat, linalool ve ocimene gibi maddeler lavantada bulunabilir, bu da onu kenelerin yanı sıra sivrisinek ve akarları da kovan bitkilerden biri yapar.

  4. Bahçede dar yapraklı lavanta yetiştirmek zor değil, alkali ve hafif toprakla aydınlık bir ortam sağlaması yeterli. Bu özellikler sizi bahçenize dar yapraklı lavanta dikmeye ikna etmiyorsa, sadece sorun yaratmadığını, aynı zamanda kuraklığı da çok iyi tolere ettiğini belirtmek önemlidir.

    Bahçede dar yapraklı lavanta yetiştirmek zor değil, alkali ve hafif toprakla aydınlık bir ortam sağlaması yeterli. Bu özellikler sizi bahçenize dar yapraklı lavanta dikmeye ikna etmiyorsa, sadece sorun yaratmadığını, aynı zamanda kuraklığı da çok iyi tolere ettiğini belirtmek önemlidir.

  5. Kedi Nanesi<br> Evinde kedisi olan herkes bilir ki, dört ayaklı arkadaşı mest eden bir bitki vardır. Kedi otu, mırıltıların ona yapışmasına ve çılgınca yuvarlanmasına neden olur! Evcil hayvanlarımızı çekmesine rağmen yaydığı koku haşereler için dayanılmazdır. Kedi otu kokusu, kediler için hoş olan ve aynı zamanda keneleri kovmada etkili olan neptalakton içerir.

    Kedi Nanesi
    Evinde kedisi olan herkes bilir ki, dört ayaklı arkadaşı mest eden bir bitki vardır. Kedi otu, mırıltıların ona yapışmasına ve çılgınca yuvarlanmasına neden olur! Evcil hayvanlarımızı çekmesine rağmen yaydığı koku haşereler için dayanılmazdır. Kedi otu kokusu, kediler için hoş olan ve aynı zamanda keneleri kovmada etkili olan neptalakton içerir.

  6. Bahçenizde olmasını istiyorsanız, dikmenize hiçbir engel yok. Hemen hemen her toprakta büyüdüğü için, büyümek için düşük gereksinimlere sahiptir, parlak konumları sever, ancak kısmi gölgeye de yerleştirilebilir. Ne yazık ki, böyle bir pozisyonda, tam güneşte olduğu kadar etkili değildir. Kedi nanesi, kene kovucu bir bitki olarak büyük ihtiyaçlara sahip olmasa da, zaman zaman sulamaya ve yılda bir kez gübrelemeye değer.

    Bahçenizde olmasını istiyorsanız, dikmenize hiçbir engel yok. Hemen hemen her toprakta büyüdüğü için, büyümek için düşük gereksinimlere sahiptir, parlak konumları sever, ancak kısmi gölgeye de yerleştirilebilir. Ne yazık ki, böyle bir pozisyonda, tam güneşte olduğu kadar etkili değildir. Kedi nanesi, kene kovucu bir bitki olarak büyük ihtiyaçlara sahip olmasa da, zaman zaman sulamaya ve yılda bir kez gübrelemeye değer.

  7. Biberiye<br> Bitki bahçesinde ekim için ipuçları Biberiye Biberiye başka bir çok yönlü bitkidir. Bununla birlikte, çoğu zaman, faydalarını birçok yemeğin tadını zenginleştirdiği mutfakta kullanmakla sınırlıyoruz. Biberiye ve ondan elde edilen esansiyel yağ, enflamasyonu yatıştırma yetenekleriyle bilindikleri modern bitkisel tıpta olduğu kadar aromaterapide de büyük değer taşır.

    Biberiye
    Bitki bahçesinde ekim için ipuçları Biberiye Biberiye başka bir çok yönlü bitkidir. Bununla birlikte, çoğu zaman, faydalarını birçok yemeğin tadını zenginleştirdiği mutfakta kullanmakla sınırlıyoruz. Biberiye ve ondan elde edilen esansiyel yağ, enflamasyonu yatıştırma yetenekleriyle bilindikleri modern bitkisel tıpta olduğu kadar aromaterapide de büyük değer taşır.

  8. Biberiye ayrıca keneleri uzaklaştıran bir bitkidir, bu nedenle bahçelerde bulunması şiddetle tavsiye edilir. Biberiye nasıl yetiştirilir? Çok gevşek ve geçirgen bir toprak sağlamanız gerekir. Tercihen drenajın hakim olduğu, örneğin genişletilmiş kil ile. Biberiye Akdeniz'e özgüdür, bu nedenle kene kovucu bir bitki olarak hareket etmesi için çok fazla ısıya ve güneşe ihtiyacı vardır.

    Biberiye ayrıca keneleri uzaklaştıran bir bitkidir, bu nedenle bahçelerde bulunması şiddetle tavsiye edilir. Biberiye nasıl yetiştirilir? Çok gevşek ve geçirgen bir toprak sağlamanız gerekir. Tercihen drenajın hakim olduğu, örneğin genişletilmiş kil ile. Biberiye Akdeniz'e özgüdür, bu nedenle kene kovucu bir bitki olarak hareket etmesi için çok fazla ısıya ve güneşe ihtiyacı vardır.

  9. Devedikeni Bahçenizde tüm yaz çiçek açan ve aynı zamanda keneleri kovan bir bitkiye sahip olmak ister misiniz? Dalmaçya devedikeni bu iki rol için idealdir. Papatya benzeri çiçeklerle kaplı göze çarpmayan çalı, bir süredir bahçıvanların jargonunda "sivrisinek ve kene öldürücü" olarak anılıyor.

    Devedikeni Bahçenizde tüm yaz çiçek açan ve aynı zamanda keneleri kovan bir bitkiye sahip olmak ister misiniz? Dalmaçya devedikeni bu iki rol için idealdir. Papatya benzeri çiçeklerle kaplı göze çarpmayan çalı, bir süredir bahçıvanların jargonunda "sivrisinek ve kene öldürücü" olarak anılıyor.