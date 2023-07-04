PS Plus Temmuz 2023 Oyunları Sızdırıldı
PlayStation Plus bu ay hangi ücretsiz oyunları verecek?
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PlayStation oyuncuları, Plus aboneliği ile her ay ücretsiz verilen oyunların hangileri olacağını merak ediyordu.
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ENDLİNG: EXTİNCTİON İS FOREVER (PS5, PS4) Dealabs'a göre PS Plus Temmuz 2023 oyunları:
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ALAN WAKE REMASTERED (PS5, PS4)
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CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR (PS5, PS4)
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Bu üç oyunun 4 Temmuz 2023 salı gününden itibaren PlayStation Plus üyeleri tarafından kütüphanelere eklenebileceği aktarıldı.