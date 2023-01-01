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İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ının Son Hali!

Perihan Abla, Ruhsar, Ayrılsak da Beraberiz gibi dizilerle hafızalarda yer edinen ve en çok oynadığı Meraklı Melahat karakteri ile hatırlanan Tuluğ Çizgen, son hali ile herkesin yüreklerini burktu.

  1. Komedi film ve dizilerde yer alan ve ününü geniş kitlelere yayan Tuluğ Çizgen, son hali ile yürekleri burktu.

    Komedi film ve dizilerde yer alan ve ününü geniş kitlelere yayan Tuluğ Çizgen, son hali ile yürekleri burktu.

  2. 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile 7'den 70'e herkesi tanıdığı Çizgen, son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer aldı.

    80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile 7'den 70'e herkesi tanıdığı Çizgen, son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer aldı.

  3. Daha sonra ekranlarda yer almayan ve gözlerden uzak bir yaşam seçen Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşti.

    Daha sonra ekranlarda yer almayan ve gözlerden uzak bir yaşam seçen Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşti.

  4. Kendine ait bir kafe işlettiği bilinen Tuluğ'un son hali ise hayranları tarafından ortaya çıktı.

    Kendine ait bir kafe işlettiği bilinen Tuluğ'un son hali ise hayranları tarafından ortaya çıktı.

  5. YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, sosyal medya hesabı üzerinden bu kez yılların usta ismi Tuluğ Çizgen'i paylaştı.

    YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, sosyal medya hesabı üzerinden bu kez yılların usta ismi Tuluğ Çizgen'i paylaştı.

  6. Murad Salahlı paylaşımına şu satırları ekledi: "Bugün Türk sinemasına, tiyatrosuna ve televizyon dünyasına emek vermiş yılların aktristi, ziyaret ettiğim Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm.

    Murad Salahlı paylaşımına şu satırları ekledi: "Bugün Türk sinemasına, tiyatrosuna ve televizyon dünyasına emek vermiş yılların aktristi, ziyaret ettiğim Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm.

  7. Tuluğ Çizgen?i Perihan Abla 'Meraklı Melahat' karakteriyle tanımayan yoktur elbet. Hafızalarda iz bırakan dizileri 'Perihan Abla', 'Ruhsar, Ayrılsak da Beraberiz', bazı başlıca dizileridir.

    Tuluğ Çizgen?i Perihan Abla 'Meraklı Melahat' karakteriyle tanımayan yoktur elbet. Hafızalarda iz bırakan dizileri 'Perihan Abla', 'Ruhsar, Ayrılsak da Beraberiz', bazı başlıca dizileridir.

  8. Sevgili Tuluğ Çizgen Güler yüzüyle misafir etti beni. Tuluğ Çizgen hanım tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti."

    Sevgili Tuluğ Çizgen Güler yüzüyle misafir etti beni. Tuluğ Çizgen hanım tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti."

  9. İşte Tuluğ Çizgen'in son hali;

    İşte Tuluğ Çizgen'in son hali;