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Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı

Superman Filminin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

İngiliz aktör Henry Cavill'ın çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden 'Superman'i bir daha oynamayacağını açıklamıştı. DC sinema evreninin yeni projesinde efsane rolü kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Superman filmi için başrol belli oldu.

  1. İngiliz aktör Henry Cavill'ın çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden 'Superman'i bir daha oynamayacağını açıklamıştı. DC sinema evreninin yeni projesinde efsane rolü kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Superman filmi için başrol belli oldu.

    İngiliz aktör Henry Cavill'ın çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden 'Superman'i bir daha oynamayacağını açıklamıştı. DC sinema evreninin yeni projesinde efsane rolü kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Superman filmi için başrol belli oldu.

  2. 2025 yılında izleyiciyle buluşması beklenen Superman filminde Henry Cavill rol almayacağını duyurmuştu. Hayranlarını üzen haberin ardından efsane film için başrol arayışına geçildi. Superman'in gençlik yıllarını anlatacak olan yeni proje için başrol için sürpriz bir isimle el sıkışıldı.

    2025 yılında izleyiciyle buluşması beklenen Superman filminde Henry Cavill rol almayacağını duyurmuştu. Hayranlarını üzen haberin ardından efsane film için başrol arayışına geçildi. Superman'in gençlik yıllarını anlatacak olan yeni proje için başrol için sürpriz bir isimle el sıkışıldı.

  3. Karakterin süper kahramana dönüşme sürecini anlatacak 'Superman: Legacy' için yeni bir Superman arayışına girilmişti. Adaylar arasında David Corenswet, Nicolas Hoult ve Tom Brittney yer alıyordu. Uzun zamandır merak edilen yeni "Superman kim olacak?" sorusunun cevabı nihayete ulaştı.

    Karakterin süper kahramana dönüşme sürecini anlatacak 'Superman: Legacy' için yeni bir Superman arayışına girilmişti. Adaylar arasında David Corenswet, Nicolas Hoult ve Tom Brittney yer alıyordu. Uzun zamandır merak edilen yeni "Superman kim olacak?" sorusunun cevabı nihayete ulaştı.

  4. YÖNETMENDEN AÇIKLAMA GELDİ

    YÖNETMENDEN AÇIKLAMA GELDİ

  5. Yönetmen James Gunn, yeni rolü David Corenswet'in canlandıracağını açıkladı. <br> 'The Politician', 'We Own This City', 'Look Both Ways', 'Pearl', gibi yapımlarda rol alan 29 yaşındaki ABD'li aktör, Superman rolü ile ilk kez başrolde yer alacak.

    Yönetmen James Gunn, yeni rolü David Corenswet'in canlandıracağını açıkladı.
    'The Politician', 'We Own This City', 'Look Both Ways', 'Pearl', gibi yapımlarda rol alan 29 yaşındaki ABD'li aktör, Superman rolü ile ilk kez başrolde yer alacak.

  6. YENİ 'LOUIS LANE' Son olarak Amy Adams'ın oynadığı 'Louis Lane' karakteri de kimin oynayacağı açıklandı. Emmy ödüllü 'The Marvelous Mrs. Maisel' dizisinde kamera karşısına geçen Rachel Brosnahan, yeni Louis Lane olarak izleyici karşısına çıkacak.

    YENİ 'LOUIS LANE' Son olarak Amy Adams'ın oynadığı 'Louis Lane' karakteri de kimin oynayacağı açıklandı. Emmy ödüllü 'The Marvelous Mrs. Maisel' dizisinde kamera karşısına geçen Rachel Brosnahan, yeni Louis Lane olarak izleyici karşısına çıkacak.