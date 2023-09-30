Mide Ağrısını En Çabuk Ne Geçirir?
Peki mide ağrısını en çabuk ne geçirir? Mide ağrısına iyi gelen evde çözüm önerileri nelerdir?
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Mide ağrısı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sık görülen bir durumdur. Karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlık hissini tanımlayan mide ağrısının çok sayıda farklı sebebi olabilir. Peki mide ağrısını en çabuk ne geçirir? Mide ağrısına iyi gelen evde çözüm önerileri nelerdir?
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Mide ağrısı zaman zaman herkes tarafından yaşanan bir şikayettir. Hafif mide ağrıları genellikle hazımsızlık ya da dispepsi yüzünden olur. Mide ağrınız şiddetli değilse ve zararsız bir nedenden olduğunu tahmin ediyorsanız, evde uygulayacağınız bazı yöntemler mide ağrınızı geçirebilir
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Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?
Nane Papatya Çayı Yoğurt Karanfil Çayı Muz Maden Suyu Kefir Salatalık Rezene Armut
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Yemekler midede bir süre durduktan sonra mekanik ve kimyasal sindirime uğrar. Yemeklerin sindirilmesi için aktif olarak çalışan mide zaman zaman yorulur ve ağrımaya başlar. Bu ağrılar ise tüm gününüzü etkileyecek kadar sizi rahatsız eder.
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Mide ağrısının hafiflemesini sağlayacak bazı uygulamalar vardır. Bunlar:
Bol bol su içmek
Zencefil kürü tüketmek ya da zencefil çayı içmek
Papatya çayı içmek
Muz yemek
Karna çok uzun süre kalmayacak şekilde sıcak su torbası koymak olarak sıralanabilir.
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Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?
- Nane
Mide yanmasına iyi gelen en hızlı çözümlerden biri nane çiğnemek veya çayını demlemektir. Genel olarak gaz, şişkinlik, kramp gibi sindirim problemlerine de iyi gelen naneyi taze olarak, bitki çayı formunda ya da kapsül olarak tüketebilirsiniz.
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- Yoğurt
Yoğurt, mide asitlerinin yapısını koruma görevine sahiptir. Kusamama halinde mideyi rahatlatacaktır.
Günün her anında rahatlıkla tüketebileceğiniz yoğurt, özellikle de ev yapımı olduğunda kusamama haline çözüm olacaktır.
Midenizin ağrıyacağını düşündüğünüz anda 1 kase yoğurt tüketerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
Mide yanmasıyla beraber bulantı hissi oluşuyorsa yoğurt üzerine bir tutam zencefil ekleyebilirsiniz.
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Karanfil Çayı Malzemeler:
2 tomurcuk karanfil
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
Arzuya göre biraz bal
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra altını kısarak karanfilleri içine atın.
Karanfilli suya elma sirkesi ve isteğinize göre biraz bal ilave edin.
Karışımı 5 dakika demlenmeye bırakın.
Sıcak çayınızı afiyetle tüketerek midenizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.
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Muz
Mide duvarında meydana gelen lezyonların tedavisine yardımcı olan ülser hastaları için önerilen bir besindir ve midede zararlı bakteri oluşumunu engeller.
İçeriğinde yer alan antioksidan bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudun savunma mekanizmasına yardımcı olur.
Kanser hücresi oluşumunu engeller ve oluşan hücrelerin yok edilmesini destekler.
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Yeşil Çay
Mideyi rahatlatan bitkiler arasında yeşil çay da yer alıyor.
Yeşil çay size her dönemde yardım etmek için mutfağınızda bulunmalı.
Regl ağrısı, mide yanması, mide ağrısı gibi problemler için bir fincan yeşil çaya ne dersiniz?
Kalp dostu ve sindirim dostu olan yeşil çay, bağırsaklarınızı rahatlatarak midede oluşan gazı yok edecektir.
Mide gazı yaşadığınız günlerde muhakkak tüketmelisiniz.