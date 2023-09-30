Mide Ağrısını En Çabuk Ne Geçirir?

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

- Nane

Mide yanmasına iyi gelen en hızlı çözümlerden biri nane çiğnemek veya çayını demlemektir. Genel olarak gaz, şişkinlik, kramp gibi sindirim problemlerine de iyi gelen naneyi taze olarak, bitki çayı formunda ya da kapsül olarak tüketebilirsiniz.