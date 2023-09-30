Baba Vanga'nın 2023 Tahminleri Korkuttu!
Eğer tutarsa insan yaşamı tehlikeye girebilir
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Paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilen Makedonya asıllı Baba Vanga'nın 2023 yılı için söyledikleri dünya basınında gündem oldu. Baba Vanga'nın, 2004 yılında gerçekleşen Tayland tsunamisini Barack Obama?nın ABD başkanı seçileceğini yıllar öncesinden bildirmişti. Vanga'nın 2023 yılı tahminlerinin tutması durumunda dünyayı zorlu bir yaşamın beklediği söyleniyor.
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Asıl adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 1911 yılında Makedonya'da dünyaya gelmiştir. Dimitrova, yakın geçmişle ilgili yaptığı tahminlerle ara ara gündeme gelmektedir. Michel de Nostredame tahminleri kadar Vanga'nın da söylediklerinin tutuğu görülmüştür.
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Bu olaylar arasında en dikkat çekenleri ise SSCB'nin çöküşü, 2004 yılında gerçekleşen Tayland tsunamisi ve Barack Obama?nın ABD başkanı seçilmesi olarak biliniyor.
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Bir bitki uzmanı olan Dimitrova'nın gelecek yıllarla ilgili bazı tahminlerinin tutması onu dünya üzerinde mistik yeteneklerinin olduğu sanılan bir kadın yapmıştır.
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OLASI NÜKLEER SAVAŞ
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Bazı araştırmacılar Baba Vanga'nın, olası nükleer savaşa işaret ettiğini iddia etti. Vanga'nın 2023 yılının sonu için söylemiş olduğu öne sürülen savaş, "Asya'nın üzerine çökecek mistik bulut" şeklinde yorumlandı. Baba Vanga'nın tahminine göre bir süper gücün kullanacağı silah üzerine dünyada yaşam tehlikeye girecek.
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UKRAYNA'DAKİ BARAJIN YIKILMASI TAHMİNLERİ DESTEKLEDİ
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Ukrayna'da bulunan Kakhovka barajının Haziran ayında yıkılması Baba Vanga'nın tahminlerinin tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Baraj Kırım bölgesine su sağlamasıyla bilinirken en önemli özelliği Ukrayna'da bulunan nükleer santralin soğutmasına yardımcı oluyordu. Suların kontrolsüz bir şekilde dağılmasıyla birlikte nükleer felaket yaşanma ihtimali artmış oldu.
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BABA VANGA 2023 YILI İÇİN NE SÖYLEMİŞTİ?
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Baba Vanga'nın 2023 yılı için nükleer felaketle beraber 3 tahminde daha bulunduğu öne sürüldü. Vanga'ya göre bu sene gerçekleşecek bir olay yüzünden dünyanın yörüngesinde küçük bir oynama olacak.
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Bu durum küresel ısınmayı tetikleyecek.
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Baba Vanga'nın 2023 tahminleri arasında, iklimi sarsacak güçlü bir güneş fırtınasının olduğu da düşünülüyor.
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Vanga'nın en sıra dışa tahminlerinden biri de doğumlarla ilgili. Vanga'ya göre bu sene içerisinde geliştirilen teknolojiyle birlikte birçok kişi yapay rahimlerde doğacak.