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Sivrisinek Sokmasına Ne İyi Gelir?

Sivrisinek kaşıntısını yok etmek için ne yapmalı?

  1. Yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinekler vücutta açık buldukları bölgeleri ısırıp kızarıklığa ve kaşıntıya neden oluyor. Sivrisinek ısırıkları sonrası oluşan kızarıklardan kurtulmak ve kaşıntıyı önlemek için etkili doğal yöntemlerin neler olduğu internette araştırılıyor. Peki, sivrisinek sokmasına ne iyi gelir, sivrisinek kaşıntısını yok eden en etkili yöntemler neler? İşte detaylar:

    Yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinekler vücutta açık buldukları bölgeleri ısırıp kızarıklığa ve kaşıntıya neden oluyor. Sivrisinek ısırıkları sonrası oluşan kızarıklardan kurtulmak ve kaşıntıyı önlemek için etkili doğal yöntemlerin neler olduğu internette araştırılıyor. Peki, sivrisinek sokmasına ne iyi gelir, sivrisinek kaşıntısını yok eden en etkili yöntemler neler? İşte detaylar:

  2. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizin her yerinde sivrisinek ısırıkları da çoğlamaya başladı. Özellikle gece sivrisinek istilasının daha çok maruz kalan birçok kişi sivrisinek sokmalarına çare arıyor.

    Havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizin her yerinde sivrisinek ısırıkları da çoğlamaya başladı. Özellikle gece sivrisinek istilasının daha çok maruz kalan birçok kişi sivrisinek sokmalarına çare arıyor.

  3. SİVRİSİNEK SOKMASINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili yollarının başında buz kompleksi uygulamak geliyor. Sivrisinek ısırığını fark ettiğiniz an hemen soğuk kompres uygulamanız rahatsız edecek derecede kaşınan yerin rahatladığını ve ısırıkta yer alan iltihabın azaldığını görebilirsiniz.

    SİVRİSİNEK SOKMASINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili yollarının başında buz kompleksi uygulamak geliyor. Sivrisinek ısırığını fark ettiğiniz an hemen soğuk kompres uygulamanız rahatsız edecek derecede kaşınan yerin rahatladığını ve ısırıkta yer alan iltihabın azaldığını görebilirsiniz.

  4. Sivrisinek ısırığına iyi gelen doğal yöntemlerden biri de sirke kullanmaktır. Her derde deva olan sirkeyi sivrisnek ısırığı sonrası kızaran bölgelere sürebilirsiniz. Böylece hem kaşıntısını hem de kızaraıklığını anında yok edebilirsiniz. Direk sivrisineğin olduğu yere birkaç damla damlattığınız takdirde mikroptan da arındırabilirsiniz.

    Sivrisinek ısırığına iyi gelen doğal yöntemlerden biri de sirke kullanmaktır. Her derde deva olan sirkeyi sivrisnek ısırığı sonrası kızaran bölgelere sürebilirsiniz. Böylece hem kaşıntısını hem de kızaraıklığını anında yok edebilirsiniz. Direk sivrisineğin olduğu yere birkaç damla damlattığınız takdirde mikroptan da arındırabilirsiniz.

  5. Sivrisinek ısırığı sonrası kullanabileceğiniz bir diğer etkili yöntem soğan suyudur. Bunun için soğanı ortadan ikiye bölün. Akan soğan suyunu direk ısırığın olduğu bölgeye uygulayın. Birkaç dakika soğanı böyle bekleterek bölgeyi mikroptan arındırıp rahatlamak mümkün. Sonrasında soğan ile beklettiğiniz bölgeyi temiz su ile yıkayıp kurulamayı ihmal etmeyin.

    Sivrisinek ısırığı sonrası kullanabileceğiniz bir diğer etkili yöntem soğan suyudur. Bunun için soğanı ortadan ikiye bölün. Akan soğan suyunu direk ısırığın olduğu bölgeye uygulayın. Birkaç dakika soğanı böyle bekleterek bölgeyi mikroptan arındırıp rahatlamak mümkün. Sonrasında soğan ile beklettiğiniz bölgeyi temiz su ile yıkayıp kurulamayı ihmal etmeyin.

  6. Yulaf ezmesi de sivrisinek ısırık ve kaşıntısını iyi gelen besinlerden biridir. Kaşıntı ve şişliği anında gideren yulaf ezmesini bir kasede koup üzerine su ekleyip muhallebi kıvamnına getirin. Daha sonra kızaran bölgelere tek tek sürün. Biraz beklettikten sonra tahriş olan yerlerin hızlıca rahatladığını göreceksiniz.

    Yulaf ezmesi de sivrisinek ısırık ve kaşıntısını iyi gelen besinlerden biridir. Kaşıntı ve şişliği anında gideren yulaf ezmesini bir kasede koup üzerine su ekleyip muhallebi kıvamnına getirin. Daha sonra kızaran bölgelere tek tek sürün. Biraz beklettikten sonra tahriş olan yerlerin hızlıca rahatladığını göreceksiniz.

  7. Sivrisineklerin ısırdıktan sonra kaşıntısını hafifletmeye yardımcı olan bir diğer bitki de kekiktir. Kekik bitkisinin yapraklarını bir bıçak yardımıyla doğrayın. Daha sonra yaklaşık 10 dakika kadar doğradığınız kekikleri ısırığa uygulayın. 10 dakika sonra yanma hissinin geçtiğiniz göreceksiniz.

    Sivrisineklerin ısırdıktan sonra kaşıntısını hafifletmeye yardımcı olan bir diğer bitki de kekiktir. Kekik bitkisinin yapraklarını bir bıçak yardımıyla doğrayın. Daha sonra yaklaşık 10 dakika kadar doğradığınız kekikleri ısırığa uygulayın. 10 dakika sonra yanma hissinin geçtiğiniz göreceksiniz.

  8. Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır. Aynı zamanda demlenmiş soğuk çay poşetleri de sivrisinek ısırıklarının geçmesine yardımcı olur.

    Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır. Aynı zamanda demlenmiş soğuk çay poşetleri de sivrisinek ısırıklarının geçmesine yardımcı olur.

  9. C vitamini açısından limon sinek sokması etkilerini kısa sürede ortadan kaldırır, şişi giderir ve kaşıntıyı ortadan kaldırır. Aynı zamanda enfeksiyonu engeller.

    C vitamini açısından limon sinek sokması etkilerini kısa sürede ortadan kaldırır, şişi giderir ve kaşıntıyı ortadan kaldırır. Aynı zamanda enfeksiyonu engeller.