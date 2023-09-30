Sivrisinek Sokmasına Ne İyi Gelir?

Sivrisinek ısırığına iyi gelen doğal yöntemlerden biri de sirke kullanmaktır. Her derde deva olan sirkeyi sivrisnek ısırığı sonrası kızaran bölgelere sürebilirsiniz. Böylece hem kaşıntısını hem de kızaraıklığını anında yok edebilirsiniz. Direk sivrisineğin olduğu yere birkaç damla damlattığınız takdirde mikroptan da arındırabilirsiniz.