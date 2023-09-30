Titan Denizaltısında Hayatını Kaybedenlerin Son Anları

Christine, kocasının dünyanın en önde gelen Titanik uzmanlarından biri olan Nargeolet'nin gemideki hikayelerini çok beğendiğini belirterek, ? Nargeolet, Titanik enkazına daha önce yaptığı 37 dalışla ilgili bir sunum yaptı. Birr keresinde 'üç gün boyunca aşağıda mahsur kaldığını ve denizaltıyla iletişimin kesildiğini' anlattı. Ayrıca OceanGate?in profesyonelliğinden çok etkilenmiştik. Bunu daha önce birçok kez yaptıklarını görebiliyordunuz.? diye konuştu.