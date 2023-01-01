Bahçelievler'de Kalaşnikoflu Saldırı: 1 Kişi Öldürüldü
İstanbul?un Bahçelievler ilçesinde Bilal Diril isimli kişi otomobiliyle cadde üzerinde beklediği sırada kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Diril olay yerinde yaşamını yitirirken, emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.
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İstanbul?un Bahçelievler ilçesinde Bilal Diril isimli kişi, kalaşnikoflu saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
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Güvenlik kamerası görüntülerine göre; beyaz renkli bir cipten Diril'in içinde bulunduğu araca uzun namlulu bir silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Bilal Diril olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Olay sırasında duran cipten çıkan iki kişinin ise sokağa doğru koştuğu anlar da kameraya yansıdı
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Çevredekilerin silah sesini duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı.
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KALAŞNİKOF KULLANMIŞLAR Çalışmanın ardından Diril'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu?na kaldırıldı. Araç çevresinde 12 adet kalaşnikof mermi kovanı ve çok sayıda da 9 mm tabanca mermi kovanı bulundu.
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Polis ekipleri şimdi silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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