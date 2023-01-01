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Bahçelievler'de Kalaşnikoflu Saldırı: 1 Kişi Öldürüldü

İstanbul?un Bahçelievler ilçesinde Bilal Diril isimli kişi otomobiliyle cadde üzerinde beklediği sırada kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Diril olay yerinde yaşamını yitirirken, emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

  1. İstanbul?un Bahçelievler ilçesinde Bilal Diril isimli kişi, kalaşnikoflu saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

    İstanbul?un Bahçelievler ilçesinde Bilal Diril isimli kişi, kalaşnikoflu saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

  2. Güvenlik kamerası görüntülerine göre; beyaz renkli bir cipten Diril'in içinde bulunduğu araca uzun namlulu bir silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Bilal Diril olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Güvenlik kamerası görüntülerine göre; beyaz renkli bir cipten Diril'in içinde bulunduğu araca uzun namlulu bir silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Bilal Diril olay yerinde yaşamını yitirdi.

  3. Olay sırasında duran cipten çıkan iki kişinin ise sokağa doğru koştuğu anlar da kameraya yansıdı

    Olay sırasında duran cipten çıkan iki kişinin ise sokağa doğru koştuğu anlar da kameraya yansıdı

  4. Çevredekilerin silah sesini duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı.

    Çevredekilerin silah sesini duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı.

  5. KALAŞNİKOF KULLANMIŞLAR Çalışmanın ardından Diril'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu?na kaldırıldı. Araç çevresinde 12 adet kalaşnikof mermi kovanı ve çok sayıda da 9 mm tabanca mermi kovanı bulundu.

    KALAŞNİKOF KULLANMIŞLAR Çalışmanın ardından Diril'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu?na kaldırıldı. Araç çevresinde 12 adet kalaşnikof mermi kovanı ve çok sayıda da 9 mm tabanca mermi kovanı bulundu.

  6. Polis ekipleri şimdi silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Polis ekipleri şimdi silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.