Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2'Si Çocuk 4 Yaralı

Jandarma ekipleri muhtemel olumsuzlukları önlemek için bölgede trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık, jandarma ve yol yardım ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta sağ ön koltuktaki R.A. sıkıştı. A.Y. ve çocuklar E.E.A. ile S.A. yaralandı.

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