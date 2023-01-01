Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2'Si Çocuk 4 Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki hafif ticari araç, aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç yaklaşık 90 metre sürüklenirken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
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Kuzey Marmara Otoyolu Körfez geçişinde kaza meydana geldi.
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İstanbul istikametine seyir halinde olan R.A. hakimiyetindeki 34 JN 1035 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aynı yönde giden H.Y. idaresindeki 41 L 2429 plakalı Isuzu marka kamyonete arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 90 metre sürüklenirken, kamyonet ters istikamete dönerek, hafif ticari araç ise su kanalına girerek durabildi.
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Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta sağ ön koltuktaki R.A. sıkıştı. A.Y. ve çocuklar E.E.A. ile S.A. yaralandı.
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Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık, jandarma ve yol yardım ekipleri sevk edildi.
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İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralı R.A.?yı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan R.A., sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2?si çocuk 4 yaralı ardından çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
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Kamyon ve hafif ticari araç sürücüleri kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Öte yandan kazanın şiddetiyle kamyon kasasında bulunan otomobil koltuk parçaları yola saçıldı.
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Jandarma ekipleri muhtemel olumsuzlukları önlemek için bölgede trafiği kontrollü olarak sağladı.
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Kaza ilgili inceleme başlatıldı.