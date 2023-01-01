Yeni İmajı Şoke Etti!
Yıllar sonra ortaya çıktı!
-
Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran genç oyuncu Şahin Kendirci, oyunculuk kariyerini zirveye taşımıştı. Kendirci'nin yeni imajı şoke etti.
-
O Ses Türkiye'ye konuk olan O Ses Çocuklar'ın yıldızı Şahin Kendirci, Müslüm filminde oyuncu olarak karşımıza çıktı.
-
O Ses Türkiye'ye konuk olan, O Ses Çocuklar'ın şampiyonu Adanalı Şahin Kendirci, son haliyle izleyicileri şaşırttı.
-
O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olarak tanınan Şahin Kendirci, yıllar sonra aynı sahneye bu defa bir oyuncu olarak çıktı.
-
O Ses Türkiye'ye konuk olan Kendirci, Müslüm filminin müziği olan 'Adana'ya gidek' türküsünü seslendirdi.
-
Ayla filminin yapımcısının yeni sinema filmi olan Müslüm'de Müslüm Gürses'in gençliğini oynayan Şahin Kendirci, değişimiyle herkesi şaşırttı.
-
Müslüm Gürses'e saz çalmayı öğreten Limoncu Ali'nin oğlu Ali Limoncu'yla birlikte O Ses Türkiye sahnesine çıkan Şahin Kendirci, Müslüm filmi için seslendirdiği 'Adana'ya gidek' türküsünü söyledi.
-
Yıllar önce kendi takımında yarışan Şahin Kendirci'yi sahnede gören Hadise de büyük şaşkınlık yaşadı. O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk genç yeteneğe övgüler dizdi.
-
Acun Ilıcalı'da yakında vizyona girecek olan Müslüm filminin, televizyon yayın haklarını aldıklarını ve sinemadan sonra TV8 ekranlarında olacağını duyurdu.
-
O Ses Çocuklar yarışmasına Adana'dan katılan Şahin Kendirci daha önce de performansıyla Yetenek Sizsiniz yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştı.
-
-
-
-
-