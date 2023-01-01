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Erdoğan'dan üç kritik sefer

Yeni İmajı Şoke Etti!

Yıllar sonra ortaya çıktı!

  1. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran genç oyuncu Şahin Kendirci, oyunculuk kariyerini zirveye taşımıştı. Kendirci'nin yeni imajı şoke etti.

    Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran genç oyuncu Şahin Kendirci, oyunculuk kariyerini zirveye taşımıştı. Kendirci'nin yeni imajı şoke etti.

  2. O Ses Türkiye'ye konuk olan O Ses Çocuklar'ın yıldızı Şahin Kendirci, Müslüm filminde oyuncu olarak karşımıza çıktı.

    O Ses Türkiye'ye konuk olan O Ses Çocuklar'ın yıldızı Şahin Kendirci, Müslüm filminde oyuncu olarak karşımıza çıktı.

  3. O Ses Türkiye'ye konuk olan, O Ses Çocuklar'ın şampiyonu Adanalı Şahin Kendirci, son haliyle izleyicileri şaşırttı.

    O Ses Türkiye'ye konuk olan, O Ses Çocuklar'ın şampiyonu Adanalı Şahin Kendirci, son haliyle izleyicileri şaşırttı.

  4. O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olarak tanınan Şahin Kendirci, yıllar sonra aynı sahneye bu defa bir oyuncu olarak çıktı.

    O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olarak tanınan Şahin Kendirci, yıllar sonra aynı sahneye bu defa bir oyuncu olarak çıktı.

  5. O Ses Türkiye'ye konuk olan Kendirci, Müslüm filminin müziği olan 'Adana'ya gidek' türküsünü seslendirdi.

    O Ses Türkiye'ye konuk olan Kendirci, Müslüm filminin müziği olan 'Adana'ya gidek' türküsünü seslendirdi.

  6. Ayla filminin yapımcısının yeni sinema filmi olan Müslüm'de Müslüm Gürses'in gençliğini oynayan Şahin Kendirci, değişimiyle herkesi şaşırttı.

    Ayla filminin yapımcısının yeni sinema filmi olan Müslüm'de Müslüm Gürses'in gençliğini oynayan Şahin Kendirci, değişimiyle herkesi şaşırttı.

  7. Müslüm Gürses'e saz çalmayı öğreten Limoncu Ali'nin oğlu Ali Limoncu'yla birlikte O Ses Türkiye sahnesine çıkan Şahin Kendirci, Müslüm filmi için seslendirdiği 'Adana'ya gidek' türküsünü söyledi.

    Müslüm Gürses'e saz çalmayı öğreten Limoncu Ali'nin oğlu Ali Limoncu'yla birlikte O Ses Türkiye sahnesine çıkan Şahin Kendirci, Müslüm filmi için seslendirdiği 'Adana'ya gidek' türküsünü söyledi.

  8. Yıllar önce kendi takımında yarışan Şahin Kendirci'yi sahnede gören Hadise de büyük şaşkınlık yaşadı. O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk genç yeteneğe övgüler dizdi.

    Yıllar önce kendi takımında yarışan Şahin Kendirci'yi sahnede gören Hadise de büyük şaşkınlık yaşadı. O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk genç yeteneğe övgüler dizdi.

  9. Acun Ilıcalı'da yakında vizyona girecek olan Müslüm filminin, televizyon yayın haklarını aldıklarını ve sinemadan sonra TV8 ekranlarında olacağını duyurdu.

    Acun Ilıcalı'da yakında vizyona girecek olan Müslüm filminin, televizyon yayın haklarını aldıklarını ve sinemadan sonra TV8 ekranlarında olacağını duyurdu.

  10. O Ses Çocuklar yarışmasına Adana'dan katılan Şahin Kendirci daha önce de performansıyla Yetenek Sizsiniz yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştı.

    O Ses Çocuklar yarışmasına Adana'dan katılan Şahin Kendirci daha önce de performansıyla Yetenek Sizsiniz yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştı.